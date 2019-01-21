Saadet Partisi'nin İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Özüdoğru Kimdir?

SP'nin İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Özüdoğru oldu. Peki, SP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeİzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı olan Mehmet Ali Özüdoğru kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MEHMET ALİ ÖZÜDOĞRU KİMDİR?

Mehmet Ali Özüdoğru, 7 Mayıs 1945 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Ailesinin İzmir'e taşınması sebebiyle İzmir'de büyüyen Özüdoğru, İzmir Sanat Enstitüsü'nün Elektronik Bölümü'nden mezun oldu. METAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 25 yıl çalıştı. 1987 yılında Milletvekili Adayı oldu. 1989 yılında İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde Belediye Başkan Adayı oldu ancak kazanamadı. 1994 yılında Refah Partisi'nden İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanlığı'na seçildi. 10 yıl belediye başkanlığı yapan Mehmet Ali Özüdoğdu, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu. Mehmet Ali Özüdoğdu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi İzmir, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı oldu.