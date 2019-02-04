Saadet Partisi'nin İstanbul, Avcılar Belediye Başkan Adayı Mücahit Karlı Kimdir?

Saadet Partisi'nin İstanbul, Avcılar Belediye Başkan Adayı Mücahit Karlı oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Avcılar Belediye Başkan Adayı olan Mücahit Karlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MÜCAHİT KARLI KİMDİR?

Mücahit Karlı, 1978'de Fransa'da doğdu. Aslen Bayburtlu olan Karlı, eğitimini uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesinde tamamladı. Ayrıca "1946 sonrası Türkiye'de çok partili hayata geçişteki dış etkenler" üzerine tez çalışması vardır. Mücahit Karlı, mali müşavir olarak çalışmakta ve e-ticaret yatırımlarıyla ilgilenmektedir. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Mücahit Karlı, Beylikdüzü Genç İşadamları Derneği (BEYGİAD) üyesidir. Mücahit Karlı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul, Avcılar Belediye Başkan Adayı oldu.