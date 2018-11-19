Saadet Partisi'nin genel merkez binası taşınacak

ANKARA'daki Saadet Partisi (SP) genel merkez binasının ödenmeyen kiraları nedeniyle tahliyesine karar verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Kiracı olmamız nedeniyle ödenmemiş kiralar gerekçe gösterilerek tahliye talebinde bulunuldu. ve mahkemede böyle karar verdi" dedi.

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, SP'nin genel merkez binasının kiralarını ödemediğini öne sürerek partiye dava açtı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesinin verdiği tahliye kararının yargıtay tarafından onanması ile birlikte genel merkez binasının tahliye edilmesi netleşti.

'ÖDENMEMİŞ KİRALAR GEREKÇE GÖSTERİLDİ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, uzun zamandır hukuki bir süreç yaşandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün bu hukuki sürecin bir aşaması gerçekleşmiş oldu. Bu aşamada kiracı pozisyonunda olan Saadet Partisi'nin tahliyesi yönünde bir karar verildi. Ancak tapu davası devam ediyor, o nasıl neticelenecek onu yaşararak göreceğiz. 30 yılın aşkın bir süredir milli görüş partileri bu binada hizmet ettiler. Bu tip davalar veya bu fiziki değişiklikler hiç bir zaman Saadet Partisi'nin yol alışını, siyasal hareketini engelleyici olmamıştır. Bir aşamadır bu. 1 ay içinde burayı tahliye edeceğiz. Arkadaşlarımız yeni genel merkez binası bakıyorlar. önümüzde bir seçim var, biz bu seçimde en iyi sonuçları almak için yoğun bir çaba içindeyiz. Bu binanı tapusu bir kısım insanlarımızın üzerinde. O dava devam ediyor. Ama kiracı olmamız nedeniyle ödenmemiş kiralar gerekçe gösterilerek tahliye talebinde bulunuldu. ve mahkemede böyle karar verdi."