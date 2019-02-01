Saadet Partisi'nin Aksaray, Eskil Belediye Başkan Adayı Serdar Doğan Mutlu Kimdir?

Saadet Partisi'nin Aksaray, Eskil Belediye Başkan Adayı Serdar Doğan Mutlu oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Aksaray, Eskil Belediye Başkan Adayı olan Serdar Doğan Mutlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

SERDAR DOĞAN MUTLU KİMDİR?

Dayıkuyusu Yaylası'nda çiftçilikle geçimini sağlayan 41 yaşındaki Serdar Doğan Mutlu, evli ve 4 çocuk babasıdır. Mutlu, 2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nin Eskil Belediye Başkan Adayı oldu. Serdar Doğan Mutlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Aksaray, Eskil Belediye Başkan Adayı oldu.