Saadet Partisi'nin Afyonkarahisar, Dinar Belediye Başkan Adayı Yaşar Karakaya Kimdir?

Saadet Partisi'nin Afyonkarahisar, Dinar Belediye Başkan Adayı Yaşar Karakaya oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar, Dinar Belediye Başkan Adayı olan Yaşar Karakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

YAŞAR KARAKAYA KİMDİR?

Yaşar Karakaya, 1973 yılında Dinar'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Dinar'da tamamladı. 1995 yılında Hollanda'ya gitti ve 2012 yılına kadar burada ikamet etti burada çeşitli işlerde çalışıp aynı zamanda Milli Görüş teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulundu. 17 yıl Hollanda'da kaldıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Yaşar Karakaya, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Afyonkarahisar, Dinar Belediye Başkan Adayı oldu.