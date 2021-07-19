Saadet Partisi'ni karıştıracak görüntü! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saadet Partisi'ni karıştıracak görüntü! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sık sık bir araya gelmesi geçtiğimiz haftalarda parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün geçtiğimiz aylarda sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi, parti içerisinde fikir ayrılıkları yaşandığına yönelik dedikoduların çıkmasına neden olmuştu.

SAADET PARTİSİ'NDE TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Ramazan ayında Erdoğan ve Asiltürk iftar yemeğinde bir araya gelmiş, sonrasında ise bu görüşme Saadet Partisi'nde çok tartışılmıştı. Bu gelişmeler üzerine Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanlıktan alınacağı, yerine Asiltürk'ün belirleyeceği bir adayın bile getirileceği söylentileri çıkmıştı.

AYNI UÇAKLA KKTC'YE GİTTİLER

Bugünse Oğuzhan Asiltürk, birtakım temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onur konuğu olarak yanında yer aldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAADET Partisi'nin ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk'ü KKTC'deki kutlama programlarına davet etti. Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı özel uçakta KKTC'ye gidiyor. Fotoğrafta, Erdoğan'ın alana gelmesini bekleyen Asiltürk'ü görüyorsunuz."

Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelmesini böyle bekledi;

Saadet Partisi'ni karıştıracak görüntü! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında
Saadet Partisi'ni karıştıracak görüntü! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban'a mesaj: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban'a mesaj: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Adalet Divanı'na başörtüsü tepkisi: Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarına baksınlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Adalet Divanı'na başörtüsü tepkisi: Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarına baksınlar
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Alişan Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Balotelli Arda Turan Mesut Özil Gökhan Gönül Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Saadet Partisi'ni karıştıracak görüntü! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:11:49. #1.15#

title