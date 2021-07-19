Saadet Partisi'ni karıştıracak görüntü! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sık sık bir araya gelmesi geçtiğimiz haftalarda parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün geçtiğimiz aylarda sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi, parti içerisinde fikir ayrılıkları yaşandığına yönelik dedikoduların çıkmasına neden olmuştu.

SAADET PARTİSİ'NDE TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Ramazan ayında Erdoğan ve Asiltürk iftar yemeğinde bir araya gelmiş, sonrasında ise bu görüşme Saadet Partisi'nde çok tartışılmıştı. Bu gelişmeler üzerine Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanlıktan alınacağı, yerine Asiltürk'ün belirleyeceği bir adayın bile getirileceği söylentileri çıkmıştı.

AYNI UÇAKLA KKTC'YE GİTTİLER

Bugünse Oğuzhan Asiltürk, birtakım temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onur konuğu olarak yanında yer aldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAADET Partisi'nin ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk'ü KKTC'deki kutlama programlarına davet etti. Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı özel uçakta KKTC'ye gidiyor. Fotoğrafta, Erdoğan'ın alana gelmesini bekleyen Asiltürk'ü görüyorsunuz."

Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelmesini böyle bekledi;