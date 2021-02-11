Saadet Partisi'nden 'genel başkan değişikliği' iddialarına net yanıt: Söz konusu dahi değil

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Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ni kongreye götürmeyi ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun karşısına Prof. Dr. Mete Gündogan'ı çıkarmayı planladığı iddiasına parti sözcüsü Birol Aydın, "Yüksek İstişare Kurulumuz ve Genel İdare Kurulumuzun, herhangi bir genel başkan değişikliği gündemi söz konusu dahi değildir" dedi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Saadet Partisi Genel Başkanlığı makamı hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"GÜNDEMDE BÖYLE BİR KONU YOK"

Aydın, açıklamasında bazı medya organlarında iddia edildiği gibi Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Genel Kurulu'nda genel başkan değişikliği gibi bir gündem olmadığını ifade etti.

Aydın paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Son günlerde ekranlarda iktidar ağzı ile konuşan grupların, sanki 'Saadet Partisi Genel Başkanı'na bir müdahale gelecekmiş' gibi algı oluşturma çabalarına şahit olmaktayız. Öncelikle bilinmelidir ki; Saadet Partisi, üzerinde uygulanmak istenen birçok operasyonu geçmişte bertaraf ettiği gibi, bugün de bu ucuz ve basit ayak oyunlarını bertaraf etmesini bilir!

Bizim istişare ve karar kurullarımız olan Yüksek İstişare Kurulumuz ve Genel İdare Kurulumuzun, herhangi bir genel başkan değişikliği gündemi söz konusu dahi değildir. Dışarıdan bir 'operasyon' başlatma niyetinde olanların, asparagas haberleri ise bizi sadece güçlendirmektedir. Genel Başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün mensupları, ülkemizdeki kutuplaşma zeminlerini ortadan kaldırmak ve insanımıza hak ve adalete dayalı bir Türkiye'yi tesis etmek için gece gündüz çalışmaktadır ve çalışmaya da devam edecektir."

METE GÜNDOĞAN: ADAYLIK TALEBİM OLMADI

Konuyla ilgili konuşan Mete Gündoğan, herhangi bir adaylık talebinin olmadığını ve tartışmaların kendisi dışında yaşandığını belirtti. Saadet Partisi'nin köklü bir hareketi temsil ettiğini belirten Gündoğan, "Partinin bu tartışmaları aşabilecek bir birikimi var. Kendi potansiyeliyle bu süreci aşacaktır. Oğuzhan Bey de Temel Bey de büyük tecrübelere sahip siyasetçiler ve söylediklerini ciddiye almamız gerekiyor. Tartışmalar partinin yetkili kurumlarınca nihayete erdirilebilir" dedi.

ERDOĞAN, ASİLTÜRK'Ü ZİYARET ETMİŞTİ

Muhalefetin her fırsatta dile getirdiği erken seçim iddiaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli tarafından kabul görmese de parti yöneticileri olası ittifaklar için birbirleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu noktada en dikkat çeken ziyaret ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi olmuştu. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Asiltürk ile geçmişte beraber olduğum büyüğümdür. Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde, seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bizim bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek" demişti.

KARAMOLLAOĞLU'NUN KARŞINA ADAY ÇIKARILACAK İDDİASI

Gazeteci Hadi Özışık da katıldığı bir televizyon programında, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Temel Karamollaoğlu'nun karşısına yeni genel başkan adayı olarak Necmettin Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın çıkarılacağını iddia etti.