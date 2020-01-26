: Saadet Partisi Gümüşhane 6. Olağan İl Kongresi yapıldı

26.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:53

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dertlerinin kimseyle münakaşa ve kavga etmek olmadığını belirterek, "Derdimiz hakikaten bu buhrandan nasıl kurtulacağımızı anlatmak ve özellikle Türkiye'mizde insanlarımızın desteğini alarak düşüncelerimizi ve fikirlerimizi tatbik etmek." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Gümüşhane 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Necmettin Erbakan'ın yaklaşık 50 yıl önce Milli Görüş hareketini başlattığını, o günden bugüne çeşitli vesilelerle insanlığın sorunlarına çözüm bulmaya gayret ettiklerini söyledi.

Erbakan'ın ülkenin gelişimine katkılar sunmak için Bülent Ecevit ile koalisyon hükümeti kurduğunu belirten Karamollaoğlu, "O zaman Ecevit'in 'Biz bugüne kadar Milli Görüş'le kesinlikle yan yana gelemeyeceğimizi zannediyorduk ama bir araya gelebileceğimizi gördük.' sözü çok önemli bir sözdür. Bu söz ön yargıların ve kutuplaşmanın önünü kesti ve kucaklaşmanın yolunu açtı. O koalisyonla Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildi." diye konuştu.

Karamollaoğlu, dertlerinin kimseyle münakaşa etmek, kavga etmek olmadığını dile getirerek, "Derdimiz hakikaten bu buhrandan nasıl kurtulacağımızı anlatmak ve özellikle Türkiye'mizde insanlarımızın desteğini alarak düşüncelerimizi ve fikirlerimizi tatbik etmek. Biz ülkemizdeki her türlü görüş ve fikirlerle bir araya gelmeyi başardık. İster sol, ister sağ, ister milliyetçi olsun fark etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Yol, köprü, tünel, havaalanı ve hızlı tren gibi yatırımlara karşı olmadıklarını ifade eden Karamollaoğlu, bunlardan önce para kazanacak fabrikalar kurulabileceğini söyledi.

Karamollaoğlu, "Biz arabayı atın önüne bağlıyoruz. Araba atın arkasına bağlanır." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Eğer önce üretime yatırım yapılmış olsaydı bugün işsizlik olmazdı. Vatandaşımız zenginleşirdi. Dışarıya bağımlılıktan kurtulmuş olurduk. Mevcut politikalarla bunu başarmak mümkün değil. Büyüklük verimlilik değildir. İdeal hastaneler 400-500 yataklı olması gerekirken biz 3 bin 500 yataklı hastaneler yapıyoruz. Bu arkadaşlar ne kadar büyük olursa o kadar verimli veya faydalı olacağını düşünüyor. Ama böyle sağlık idare edilmez. Buna son vermek gerekir."

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve mevcut başkan Akın Demir'in tek aday olduğu kongreye, Saadet Partisi Başkanlık Divanı Üyesi Yaşar Canbay, CHP İl Başkanı Bedri Ağaç, İYİ Parti İl Başkanı Ali Ateş, partililer ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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