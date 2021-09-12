Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığına Sinan Tekin yeniden seçildi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığına Sinan Tekin bir kez daha seçildi.

Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi kentteki bir tesiste düzenlendi. Tek listeyle gidilen seçimde Tekin, başkanlığa yeniden seçildi.

Tekin, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin milli görüşe ihtiyacının olduğunu söyledi.

Saadet Partisi kadrolarının vatandaşın sorunlarını çözmek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Tekin, "Bizim en büyük gücümüz 51 yıllık siyasal hafızamız ve değişmeyen ilkelerimizdir. Milli görüşü kıymetli kılan hak adalet ve kardeşlik değerleridir. Saadet Partisini de kıymetli kılan bu değerleri taşımasıdır. Hem dünyanın hem insanımızın yeni başlangıçlara ihtiyacının olduğu bu günde özüne geleneğine sımsıkı sarılmış bir şekilde geleceğe umutla bakarak ilk kongremizi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kongreye, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Demokrat Parti Edirne İl Başkanı İbrahim Özyılmaz, BBP Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu, AK Parti İl Başkan Vekili Rasim Özgün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.