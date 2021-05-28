Saadet Partisi çevrim içi "Esnaf Kongresi" düzenleyecek

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, esnafların sorunlarının konuşulacağı "Esnaf Kongresi" düzenleneceğini bildirdi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, esnafların sorunlarının konuşulacağı "Esnaf Kongresi" düzenleneceğini bildirdi.

Tekin, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplumun her kesimini etkilediğini söyledi.

Parti olarak herkesin sesi olmak, sorunlara çözüm üretebilmek için "Geçim İttifakı"nı kurduklarını belirten Tekin, sorun ve çözüm önerilerini konuşmak amacıyla 3 Haziran'da online olarak Esnaf Kongresi gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kongrede ekonomi gündeminin konuşacağını aktaran Tekin, "Esnaf Kongresi'ne tüm esnaflarımızı davet ediyoruz. Esnaf Kongremiz 3 Haziran Perşembe günü saat 15: 30'da zoom programı üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecektir. Saadet Partisi Youtube kanalından da yayınlanacak kongreye Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu da katılacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar