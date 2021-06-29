Saad Hariri kimdir? Saad Hariri kaç yaşında, nereli? Saad Hariri hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye'de özelleştirilen Türk Telekom'u alması ile gündeme gelen Lübnanlı siyasetçi ve iş insanı Saad Hariri kimdir? 18 Aralık 2016-21 Ocak 2020 tarihleri arası Lübnan eski Başbakanıydı. Saad Hariri kaç yaşında, nereli? Saad Hariri mesleği nedir? Saad Hariri hayatı ve biyografisi nedir?

Forbes dergisi dünya zenginleri sıralamasında 2005'te 1.2 milyar dolarlık bir servetin başında 548. sırada gösterilmiştir. Suudi Arabistan baz alındığında ülkesinin 7. büyük zengini, Lübnan baz alındığında en büyük servetidir. 33 yaşında dünyanın en genç dolar milyarderlerinden biridir. Türkiye'de özelleştirilen Türk Telekom'u alması ile gündeme gelmiştir. Peki, Saad Hariri kimdir? Saad Hariri kaç yaşında, nereli? Saad Hariri mesleği nedir? Saad Hariri hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SAAD HARİRİ KİMDİR?

Saad Hariri veya Saadeddin Refik Hariri, Lübnanlı siyasetçi ve iş insanı. 18 Aralık 2016-21 Ocak 2020 tarihleri arası Lübnan eski Başbakanıydı.

Babası, 14 Şubat 2005'te suikaste kurban giden eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin Suudi Arabistan bazlı olarak kurmuş olduğu dev Oger grubununun (tamamı Hariri ailesine ait) başına geçmiş olan küçük oğlu olan Suudi Arabistanlı/Lübnanlı iş adamıdır.

Forbes dergisi dünya zenginleri sıralamasında 2005'te 1.2 milyar dolarlık bir servetin başında 548. sırada gösterilmiştir. Suudi Arabistan baz alındığında ülkesinin 7. büyük zengini, Lübnan baz alındığında en büyük servetidir. 33 yaşında dünyanın en genç dolar milyarderlerinden biridir. Türkiye'de özelleştirilen Türk Telekom'u alması ile gündeme gelmiştir.

18 Nisan 1970 doğumludur. Georgetown Üniversitesi'nde işletmecilik okumuştur ve 1996'dan günümüze Oger grubunun başındadır. Babasının fiili idaresi suikast olayına kadar sürmüştür. Bu dönemde Oger grubu satışları 3.15 milyar dolara varan bir inşaat, telekomünikasyon, medya devi haline gelmiştir.

Babasının suikaste kurban gitmesinden sonra Lübnan'da özellikle Suriye işgal ve nüfuzuna karşı gelişen yeni ortamda Lübnan'a dönmüş ve ülke siyasetinde de aktif rol oynamaya başlamıştır. Reform yanlısı, yolsuzluklarla mücadele eksenli, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail birliklerinin işgal ettikleri Lübnan topraklarından çekilmesi taraftarı ve Suriye'nin ülkenin iç politikasındaki etkisine karşıt bir çizgide Lübnan Parlamentosu'na girmiştir. Ülkenin başbakan adayları arasında gösterilmekle birlikte, önceliğini Lübnan Cumhurbaşkanı Emil Lahud'un, Suriye'ye bağımlı olduğu gerekçesiyle, görevden alınmasına karar vermiş, Lahud'un cumhurbaşkanlığı altında başbakanlık yapmayacağını dile getirmiştir.

16 Şubat 2019 tarihinde kurulan üçüncü Hariri hükûmeti meclisten güvenoyu aldı.

ÖZEL HAYATI

Hariri birden fazla ülkenin vatandaşlığına sahiptir: Lübnan, Suudi Arabistan ve Fransa. 1998 yılında nüfuzlu ve zengin Suriyeli inşaat patronu Bashir Al Azem'in kızı Lara Al Azem ile evlendi. Üç çocukları var: Houssam (1999 doğumlu), Loulwa (2001 doğumlu) ve Abdulaziz (2005 doğumlu).

Hariri, güvenlik nedeniyle 2011'den 2014'e kadar Paris'te yaşadı ve 8 Ağustos 2014'te Lübnan'a döndü.

2011 yılında servetinin net 2 milyar dolar değerinde olduğu söylendi. Mayıs 2018 itibarıyla net servetinin 1,36 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.

2013 yılında Hariri, Güney Afrikalı enerji içeceği pazarlamacısı ve eskortu Candice van der Merwe'ye Seyşeller'de buluştuktan sonra 16 milyon dolarlık nakit para ödedi. 2019'da, Güney Afrika mahkemeleri van der Merwe'nin, ödenen paranın bir hediye olduğunu iddia etmesine rağmen, miktar üzerinden gelir vergisi ödemediği için dava açtı.