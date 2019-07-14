S-400'lerin intikali devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamda beşinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi.

Sevkiyat kapsamında altıncı ve yedinci uçakların da bugün inmesinin planlandığı duyuruldu.

Kaynak: AA