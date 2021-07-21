S-400 krizi tırmanıyor! ABD yine Türkiye'yi tehdit etti

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle Amerika cephesinden sert tutum devam ediyor. Senato'nın Dış İlişkiler Komitesi'nin Washington'ın Türkiye politikası ile ilgili oturumunda konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin Rusya'dan bir başka büyük silah alımı yapması durumunda yaptırım durumunun gündeme geleceğini söyledi.

Türkiye ile Amerika arasında yaşanan "S- 400" krizi tırmanarak kendisini göstermeye devam ediyor. Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un gelecek aylarda Türkiye'ye 2. parti S-400'leri göndermek için bir proje geliştirileceğini açıklaması, Amerika cephesinde sert şekilde karşılandı.

YAPTIRIM TEHDİDİNDE BULUNDULAR

ABD, Ankara'nınaralarında Rus hava savunma sistemi alımı da olan "istikrar bozucu" davranışları nedeniyle Türkiye'ye daha fazla yaptırım uygulama tehdidinde bulundu.

"BÜYÜK SİLAH ALIŞVERİŞİ CAATSA YAPTIRIMLARINI TETİKLER"

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, "Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini almasına ve konuşlandırmasına karşı çıkmaya devam ediyoruz. Rusya'dan başka bir büyük silah alışverişi yapılmasının yeni CAATSA yaptırımları tetikleyeceğini açık söylemiştik" dedi.

"S-400'LER OLDUKÇA, F-35 GÖNDERİLMEYECEK"

ABD'nin yasama sisteminin üst meclisi olan Senato'nın Dış İlişkiler Komitesi'nin Washington'ın Türkiye politikası ile ilgili oturumunda konuşan Nuland, "F-35 savaş uçaklarının satışı ve ortak üretimindeki yasaklar devam edecek" dedi. Senatör Jim Risch de, "S-400'ler Türk toprağında olduğu sürece F-35'ler Türkiye'ye gönderilmeyecek" diye konuştu.

"KADEMLİ OLARAK SIFIRLANACAK"

Türkiye'de bir noktada F-35'ler için 900 kadar parça üretildiğine dikkat çeken Risch, "Minimal seviyeye indirildi ve kademeli olarak sıfırlanacak" ifadelerini kullandı.