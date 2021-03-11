RYE Gaming, Valorant kadrosuyla vedalaştı
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RYE Gaming, Valorant kadrosuyla vedalaştı

11.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:49
RYE Gaming, Valorant kadrosuyla vedalaştı

RYE Gaming Valorant kadrosu ile vedalaştığını açıkladı. Temsilcimiz Mehmet Yağız "cNed" İpek'in olduğu kadro iyi bir oyun ile VCT Masters Avrupa'da mücadele etmeye hak kazanmıştı. RYE Gaming Twitter'dan yaptığı duyuru ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Kadroda yaşananlar sonrası 'Sponsorluklar ile ilgili şartların uyuşmadığı gerekçesiyle kadroyla yolların ayrıldığını belirtti." kararı ifade edildi. Verilen bu kararın arkasındaki sebepin ise RYE Gaming firmasına dair pek çok detay konuşuldu.

VCT Masters Avrupa'da kozlarını paylaşacak ekibin yeni takımı ise netlik kazandı. Riot Games'in aldığı karardan sonra RYE Gaming kadrosunu komple Acends Esports'a bıraktı. Acend Esports yaptığı açıklamada 'Bünyesi altında mücadele edecek kadroda hiçbir değişiklik olmazken, temsilcimiz Mehmet Yağız "cNed" İpek, durumdan ötürü sadece ismimiz değişti diyerek söyledi.

Yaşanan gelişmelerden sonra RYE Gaming'in Valorant kadrosu aynı kalırken, VCT Masters Avrupa'ya katılacak Acend Esports'un Valorant kadrosu ise şöyle oldu:

  • Santeri "BONECOLD" Sassi
  • Mehmet Yağız "cNed" İpek
  • Vladyslav "Kiles" Shvets
  • Jose Luis Aranguren "Koldamenta" Herrero
  • Patryk "starxo" Kopczynski
  • KOÇ: Laurynas "Nbs" Kisielius
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