Rüzgarın devirdiği ağaç, otomobillerin üzerine düştü (2) - Haberler
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Rüzgarın devirdiği ağaç, otomobillerin üzerine düştü (2)

Rüzgarın devirdiği ağaç, otomobillerin üzerine düştü (2)
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

OTOMOBİLİN ÜZERİNE BACA BRİKETİ DÜŞTÜDefne ilçesindeki Çekmece Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın bacasından sökülen briket, park halindeki aracın üzerine düştü.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE BACA BRİKETİ DÜŞTÜ

Defne ilçesindeki Çekmece Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın bacasından sökülen briket, park halindeki aracın üzerine düştü. İçinde kimsenin olmadığı otomobilin ön camından giren briket, vites topuzunun üzerine düştü, hasar oluştu.


Rüzgarın devirdiği ağaç, otomobillerin üzerine düştü (2)

Rüzgarın devirdiği ağaç, otomobillerin üzerine düştü (2)

Rüzgarın devirdiği ağaç, otomobillerin üzerine düştü (2)

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

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