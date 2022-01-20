Rüzgarın devirdiği ağaç, otomobillerin üzerine düştü (2)

OTOMOBİLİN ÜZERİNE BACA BRİKETİ DÜŞTÜDefne ilçesindeki Çekmece Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın bacasından sökülen briket, park halindeki aracın üzerine düştü.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE BACA BRİKETİ DÜŞTÜ

Defne ilçesindeki Çekmece Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın bacasından sökülen briket, park halindeki aracın üzerine düştü. İçinde kimsenin olmadığı otomobilin ön camından giren briket, vites topuzunun üzerine düştü, hasar oluştu.