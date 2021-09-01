Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tıra yük treni çarptı
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Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tıra yük treni çarptı

İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar - Haberler | Güncel

- Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tıra yük treni çarptı ABD'nin Texas eyaletinde rüzgar türbini kanadı taşıyan tıra hemzemin geçitte manevra yaptığı sırada tren çarptı.

- Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tıra yük treni çarptı

TEKSAS - ABD'nin Texas eyaletinde rüzgar türbini kanadı taşıyan tıra hemzemin geçitte manevra yaptığı sırada tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yan yatarken, o anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Texas eyaletinde rüzgar türbini taşıyan tırın sürücüsü ölümle burun buruna geldi. Hemzemin geçitten geçerek manevra yapan tıra, yük treni çarptı. Çarpmanın ardından tır büyük bir gürültüyle devrildi. Amatör kameraya yansıyan kazada kimse yaralanmazken, tırda büyük hasar meydana geldi.

Polis, tırın geçişi sırasında geçidin açık olduğunu, ancak aracın yaklaşık üçte ikisinin karşı tarafa geçtiğinde bariyerlerin indiğini belirtti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tıra yük treni çarptı
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tıra yük treni çarptı
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tıra yük treni çarptı
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tıra yük treni çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar

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