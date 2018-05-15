Rüzgar Erkoçlar, Çok Konuşulacak Öpüşme Sahnesi Hakkında Konuştu

Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu, interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, 'Öğrenci Kafası Soygun' filmiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Rüzgar Erkoçlar oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN OĞLUNU CANLANDIRIYOR

Rüzgar Erkoçlar, başrolünde yer aldığı, 11 Mayıs'ta vizyona giren 'Öğrenci Kafası Soygun' filmini şöyle anlattı: "Filmin isminden de anlayacağımız şekilde 7 genç bir soyguna girişiyoruz. Ama bizi o soyguna neler itiyor ve sonrasında neler yaşanıyor? Bunları öğrenmeleri için seyircimizin filmi izlemesi gerekiyor. Ben filmde 'Toprak' karakterini canlandırıyorum. Emniyet müdürünün oğlu. Babadan dolayı bir despotluk ve kontrollülük durumu var Toprak'ta. O şekilde yetişmiş. İçindeki delilik, arkadaşları sayesinde açığa çıkıyor."

ÖPÜŞME SAHNESİ İÇİN KONUŞTU

Ünlü oyuncu, 'Öğrenci Kafası Soygun' filminin fragmanında da yer alan öpüşme sahnesi hakkında, "Çok kısa ama ağır çekimde verilen bir sahne. Zaten bir geniş açıdan, bir de yakından toplamda iki defa çekildi. Yani çok tekrar yapmadık" dedi.

"EŞİMİN YEMEKLERİNDEN MEMNUNUM"

Geçtiğimiz eylül ayında Tuğba Beyazoğlu ile evlenen Rüzgar Erkoçlar, programın 'O mu, Bu mu?' köşesinde sorulan "Anne yemeği mi, eş yemeği mi?" sorusuna, "Bunu sorma! İşin içinden kurtulmak için şöyle cevap vereyim; tabii ki herkes 'anne yemeği' der. Ama orada bir duralım. Tuğba önceden hiç mutfağa giren bir tip değildi. Yemek yapmayı bilmiyordu. Evlendikten sonra mutfağı sevmeye başladı. Yeni yeni bir şeyler deniyor, benim üstümde test ediyor. Ama hâlâ yaşıyorum! Kobayım ben! Gayet başarılı. 19 yaşımdan beri ailemden ayrı yaşadığım için yemek yapabiliyorum. Mutfak bence matematik işi, aslında yemeklerin hepsi birbirine benziyor. Günümüzde zaten şanslıyız, herhangi bir yemeği internetten arattırdığımız zaman tarifi çıkıyor. Şu an eşimin yemeklerinden memnunum" yanıtını verdi.