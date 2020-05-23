Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
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Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, sosyal medya hesabından kendisine cinsiyet değiştirme operasyonu üzerinden kötü yorum yapan bir takipçisini ifşa etti.

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
23.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:58

Genç oyuncu Rüzgar Erkoçlar, yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Şimdilerde evli olan Erkoçlar, yıllar geçmesine rağmen kendisi hala ameliyat olması konusunda eleştiren bir takipçisinin mesajı paylaşarak tepki gösterdi.

"DÜNYANI, AHİRETİNİ MAHVETTİN"

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Erkoçlar, bir sosyal medya kullanıcısının kendisine yolladığı 'Mahşer günü nasıl hesap vereceğini hiç düşündün mü? Biraz midem bulanıyor ve acıyarak seyrediyorum seni. Sayın hem kadın hem erkek. Senin sonun da aynı Bülent Ersoy gibi ortada sürünen yaşlı bir fosil olacaksın, ne evliliği ne çocuğu. Dünyanı, ahiretini mahvettin' şeklindeki mesajı ifşa etti.

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

"BÖYLE DENSİZLERİ PAYLAŞACAĞIM"

Rüzgar Erkoçlar, kendisine gönderilen mesajı Instagram hesabından paylaşarak "Böyle birkaç densiz var, artık paylaşacağım bunları, insanlar canıyla uğraşırken dışarıda, bunların kafa hala burada" dedi. Kendisini eleştiren kişiye "Güzel sev" diyerek uzun bir tavsiye mesajı gönderen Erkoçlar, yazısını takipçileriyle de paylaştı.

Kendisine gelen destek mesajları için teşekkür eden Rüzgar Erkoçlar, bunu farkındalık yaratmak için yaptığını ve bu tarz yorumların kendisini çok da etkilemediğini de sözlerine ekledi.

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
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