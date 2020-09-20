Rüyasında gördüğü şahmeranı 23 yıldır resmediyor
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Rüyasında gördüğü şahmeranı 23 yıldır resmediyor

MARDİN'de, bakır işleme ustası Emrah Özcan (35), ilkokul döneminde rüyasında görüp konuştuğu, efsaneye göre Anadolu'da yaşadığı düşünülen yılan gövdeli kadın 'Şahmeranı 23 yıldır bakır ve cama resmediyor.

Rüyasında gördüğü şahmeranı 23 yıldır resmediyor
20.09.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.09.2020 10:43

MARDİN'de, bakır işleme ustası Emrah Özcan (35), ilkokul döneminde rüyasında görüp konuştuğu, efsaneye göre Anadolu'da yaşadığı düşünülen yılan gövdeli kadın 'Şahmeranı 23 yıldır bakır ve cama resmediyor. Şahmeran resmetme sanatına bir rüyayla başladığını anlatan Özcan, "Küçükken Mardin'in eski kültürlerini yansıtmak amacıyla bir proje yapmak istedim. Bir şahmeran tablosu buldum. Babama bunun ne olduğunu sordum, bana hikayesini anlattı. Çok etkilendim. Gece uyuduğumda rüyamda şahmeranı görüp konuştum" dedi.

Mardin'de yaşayan Emrah Özcan, çocukluk yaşında rüyasında görüp etkisinde kalan, efsaneye göre Anadolu'da yaşadığı düşünülen şahmeranı 23 yıldır resmediyor. Ata mesleği bakır işleme ve cam sanatıyla işleyen Özcan, bu uğraşına Şahmeran'ı rüyasında gördükten sonra  başladığını söyledi. İlkokul çağından bu yana, hem dededen hem babadan öğrendiği mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Özcan, Şahmeran resmetme sanatına başlamasını şöyle anlattı:

"Küçükken Mardin'in eski kültürlerini yansıtmak amacıyla bir proje yapmak istedim. Bir şahmeran tablosu buldum. Babama bunun ne olduğunu sordum, bana hikayesini anlattı. Çok etkilendim. Gece uyuduğumda rüyamda şahmeranı görüp konuştum. Hatta onunla konuştum rüyamda. Çok etkilendim. Şu an bunu anlatırken bile etkileniyorum. O zamanlar bizim okulda vitray çalışması vardı. Benim de resmim o dönemden beri iyiydi. Şahmeranı çizmeye başladım. Çok dikkat çekti, ustaların onayını aldı. O günden sonra şahmeranı bakıra ve cama işlemeye başladım. Sonrasında Şahmeran, Mardin'de tanıtılmaya başlandı."'ŞAHMERANIN DUASI BİLE VAR'

Şahmeranın ne olduğun Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistlere anlattıklarını söyleyen Özcan, "Gelen turistlere, misafirlere bunun hikayesini anlatıyoruz gerektiğinde. Bu hikaye öncelikle bir aşk hikayesidir. Efsaneye göre, şahmeran, yanında 7 yıl beslediği gence aşk duyuyor. Mardin'deki inanışı uğur, bereket getirdiğini söyleyenler var. Hatta duası bile var. İran'ın bir kesiminde kutsal sayıldığı söyleniyor. Doğunun efsanesi zaten. Farsça ve Kürtçe Şahı Meran yani yılanların şahı demek oluyor. 7 başlı yılanmış. Biz elimizden geldiğince şahmeranı güzel yapmaya çalışıyoruz. Mardin'i simgeleyen birçok deseni vardır. Örneğin çerçevesinde üzüm yiyen güvercinler yapıyoruz. Bu güvercinin barış, üzümün bereket olduğunu anlatıyor" dedi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Selim KAYA
Selim KAYA
DHA Editörü
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