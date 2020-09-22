Rüyada yağmur yağması ne anlama gelir? Rüyada yağmur yağması görmek ne demektir? Rüyada çok yağmur yağması görmek nasıl açıklanır? Rüyada yağmur yağması ne anlama gelir? Rüyada yağmur yağması görmek ne demektir? Rüyada çok yağmur yağması, sel olması ne manaya gelir?

Yağmur, hayatın can damarıdır. Ancak yağmur yağarsa çiçekler açar, toprak canlanır, tabiat ana yeniden hayat bulur. Genel olarak bakıldığı zaman rüyada yağmur yağması iyi ve güzel olarak yorumlanır. Rüyada yağmur yağması rüyanın görülme şekline göre değişir. İşte rüyada yağmur yağması görmek anlamları;

RÜYADA YAĞMUR YAĞMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yağmur yağması hayırlı işlerin olacağı anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişinin işlerinin açılacağı, bolluk ve bereket içinde bir döneme girileceği anlamına gelir. Kişinin içinde buluduğu kötü durumdan en kısa sürede kurtulacağı, fiziksel ve mental olarak rahatlayacağı anlamına gelmektedir. Rüyada yağmur yağması aynı zamanda şanssızlıkların bitmesi, düşmanlıkların azalması olarak yorumlanır.

RÜYADA ÇOK YAĞMUR YAĞMASI NE DEMEKTİR?

Rüyada çok yağmur yağması hayırlara vesiledir. Kişinin kısa bir dönem için maddi durumunda iyileşmeler olduğuna işaret eder. Aynı zamanda huzurlu bir hayat ve iyi bir maddi destek alacağı anlamında yorumlanır. Rüyada çok yağmur yağdığını gören kişinin iş hayatı çok başarılı olur ve iyi bir kariyer sahibi olur.

RÜYADA SAĞANAK YAĞMUR GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada sağanak yağmur görmek, iyi olarak tabir edilmez. Rüya sahibinin hem maddi hem de manevi açıdan zarar görmesi demektir. Rüyayı gören kişi bazı olumsuzluklarla karşılaşır ve çevresindeki insanlarla bazı anlaşmazlıklara düşer. Kişinin bu dönemde dikkatli davranması gerektiğini söyleyen bir rüyadır.

RÜYADA ŞİDDETLİ YAĞMUR GÖRMEK

Rüyada şiddetli yağmur görmek bereket ve bolluk olarak yorumlanır. Kişinin hayatı boyunca bolluk içinde yaşayacağı ve helal kazanç sağlayacağına yorumlanır. Rızkının artacağı ve mal, mülk sahibi olacağı anlamına delalet eder. Hayırlı haberler alacağı ve başarılı bir insan olarak hayatına devam edeceği anlamına gelir.

RÜYADA YAĞMURUN ÜSTÜNE YAĞDIĞINI GÖRMEK

Rüyada yağmurun üstüne yağdığını görmek kişinin gerçek yaşamda başarılı biri olacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca her arzu ettiği isteğinin yerine geleceği ve hayatının bir düzene girerek iyi kazanç sağlayacağı anlamlarına gelmektedir. Allah'ın rızkından faydalanacak biri olarak yorumlanır.

RÜYADA ZARAR VEREN YAĞMUR GÖRMEK

Rüyada zarar veren rüya görmek iyiye yorumlanmaz. Özellikle yağmurun yağıp toprağa ve diğer alanlara zarar vermesi gibi durumlarda bazı üzüntü haberlerinin alınacağı anlamına gelir. Rüyada zarar veren rüya görmek kötü bir haber alınacağına da delalet eder. Bazı rüya tabircilerine göre ise böyle bir rüya görmek bazen hastalık bazen de sıkıntı anlamına gelmektedir. Böyle bir rüyayı gören kişi hastalanır ve ardından hemen iyileşir. Bazı sıkıntıların ardından rüya sahibinin önce üzülüp ardından mutlu olacağı anlamına gelir.

RÜYADA HER YERE YAĞMUR YAĞDIĞINI GÖRMEK

Rüyada her yere yağmur yağdığını görmek, her yerin ıslandığını görmek o yere Allah tarafından verilecek olan bolluk, bereket, rahmet ve mağfirete işaret eder. Yaşanılan yerdeki insanların iyi insanlar olduğuna delalet eder. Oradaki insanların da faydalanabileceği güzel gelişmelerin yaşanacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA SADECE KENDİ EVİNE YAĞMUR YAĞDIĞINI GÖRMEK

Rüyada sedece kendi evine yağmur yağdığını görmek bolluk ve bereketin artacağı anlamına gelmektedir. Aile içinde refah düzeyi yükselir, muhabbet artar. Rüya sahibinin ve hane halkının müjdeli haberler alacağına ve güzel günlerin yakında olacağına dair işarettir.

RÜYADA YAĞMURDA YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada yağmurda yürüdüğünü gören kişi sağlık, bereket, rızık ve kazancının artacağına, işlerinin düzeleceğine işaret eder. Eğer rüya sahibi hasta ise iyileşir, bekar ise güzel bir kısmet bulur, işi yok ise güzel bir iş bulur. Rüyada yağmurda yürüdüğü görmek genel olarak hayra yorumlanır. Kişinin eski mutlu günlerine kavuşacağına yorumlanır ve dert ettiği konuları artık geride bırakması gerektiğine delalet eder.

Kaynak: Haberler.com