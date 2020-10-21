Rüyada maymun görmek ne anlama gelir? Rüyada maymun eti yemek ne demektir? Rüyada maymun sevmek nasıl yorumlanır?

Rüyada maymun sevmek ve erkek maymun görmek ne anlama gelir? Rüyada maymun görmek ne demektir? Rüyada maymun görmek nasıl yorumlanır? Rüyada maymun görmenin görmenin psikolojik yorumu nasıldır?

Rüyada maymundan kaçtığını görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak maymun görmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada maymun görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA MAYMUN GÖRMEK

Rüyada maymun görmek her türlü kötü alışkanlığı olan bir adama işaret eder. Maymun aynı zamanda kişiye kötülük yapmak için en zayıf anının bekleyen birine işaret eder. Tabir yerindeyse bu kişi bir köpek gibi iz sürüyor, rüya sahibinin her attığı adımı takip ediyor demektir. Bir kişi rüyasında maymunla kavgaya tutuştuğunu ve onu yenmeyi başardığını görürse, önemsiz ama yatağa düşürecek bir sağlık sorunu yaşayacak sonra da yeniden sağlığına kavuşacak demektir.

Bir kimse eğer rüyasında maymunla cinsel ilişkiye girdiğini görürse çok büyük bir yanlışa düşecek ve Allah katından günahkâr olacak demektir.Bir kimse rüyasında yanından hızla bir maymunun geçip gittiğini görürse eğer o kişi çevresinde ona zarar verecek olan kişiyi etkisiz hale getirerek kendisinden uzaklaştıracak demektir.

RÜYADA MAYMUN ETİ YEMEK

Rüyada maymun eti yemek kişinin uzun sürecek olan bir sağlık sorununa delalet eder. Rüya sahibi eğer rüyasında maymun etini şifa bulması için yerde bu sağlık sorunu ile bir ömür boyu baş etmek zorunda kalacak demektir.

RÜYADA MAYMUN YAKALAMAK

Rüyada maymun yakaladığını gören kişi hilebaz birinden yardım alarak hileli bir iş yapacak demektir.

RÜYADA MAYMUNUN ISIRDIĞINI GÖRMEK

Bir kişi rüyasında kendini maymunun ısırdığını görürse bu, rüya sahibinin biriyle yapacağı kavgaya ya da ağız münakaşasına delalet eder. Rüya sahibinin ağzının tadının kaçacağı anlamına gelir.

RÜYADA DİŞİ MAYMUN GÖRMEK

Rüyada dişi maymun görmek bir kadınla tabir edilir. Bu kadın herkesin arasını bozan, kötü huylu ve kötü niyetli bir kadındır.

RÜYADA ERKEK MAYMUN GÖRMEK

Rüyada erkek maymun görmek zalim, kalpsiz, herkese kötülük etmekten zevk alan, kötü huylu, kötü niyetli ve kötü işler yapan bir adam olarak tabir edilir.

RÜYADA MAYMUN SEVMEK

Rüyada maymun sevmek, bir işin yarıda kalmasına rivayet edilir. Yorumcular, rüyada maymun sevmeyi çok olumlu olarak tabir ederler. Ancak, kişinin yaptığı işlerden herhangi birinde yarım kalmışlık durumu meydana gelmiştir. Yarım kalan durum, kişinin sıkıntılar yaşamasına neden olur. Ancak genel manada rüyada maymun sevdiğini gören kişinin, bereketli bir mal edineceğine işaret edilmiştir. Rüyasında maymunlar sevdiğini gören kişinin, hayatının belli dönemlerinde, çeşitli değişiklikler meydana gelecektir.

RÜYADA MAYMUNDAN KAÇTIĞINI GÖRMEK

Rüyada maymundan kaçma, korkularla yüzleşmekten çekinmeye delalet eder. Rüyayı gören kişi, kendi korkuları nedeniyle, bazı zorluklarla karşılaşabilir. Hayatında değişimler yaşayabilir. Elinden gelen ve gelmeyen olaylar olabilir.

Rüyada maymundan kaçtığını görmek, bahtsızlık şeklinde de tabir edilir. Kişi önemli bir fırsatla karşılaşmış ancak bunu değerlendirememiştir. Yorumcular, rüyasında sürekli maymundan kaçtığını gören kişinin, evlilikte sorunlar yaşayabileceğine işaret ederler. Rüyada maymunlardan kaçmak, yardıma muhtaç olan insanlarla karşılaşmak şeklinde de yorumlanır.

RÜYADA ÇOK SAYIDA MAYMUN GÖRMEK

Rüyada birden fazla maymun görmek, zayi edilen paraya tabir olunur. Çok sayıda maymunun bir arada olduğunu gören kişinin hayatı farklı hale gelir. Şanssızlıklar, bahtsızlıklar kişinin yakasını bırakmaz hale gelir. Rüyasında maymun sürüsü gören kişinin mutlu olması, onun yapacaklarına bağlıdır.

Hayatında çok fazla didinirse, başarıya ulaşabilir. Yorumculara göre rüyasında çok sayıda maymun gören kişinin korkuları da çok fazladır. Elindekilerin kıymetini asla bilmez. Kişinin kendisine gelmesi için Allah'a sığınması gerektiği, tabir edilir.