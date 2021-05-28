Rüyada kedi sevmek ne demek? Rüyada kedi görmek, kedi yavrusu görmek nedir?

Rüyalarımız bizim hakkımızda birçok bilgi içerir. Bastırılmış duygularımızın dışavurumu olan rüyalarımızın anlamını her zaman merak ederiz. Rüyada Rüyada kedi sevmek de bunlardan biridir. Peki, Rüyada kedi sevmek ne demek? Rüyada kedi görmek, kedi yavrusu görmek nedir? Rüyada kedi sevmek ne anlama gelir? Rüyada kediyi kucağında severek öptüğünü görmek ne demek? Rüyada beyaz kedi sevmek, siyah kedi, sevmek ne anlama gelir? Rüyada vahşi kedi sevmek, yaralı kedi sevmek nedir?

Rüyalarımız bizim hakkımızda birçok bilgi içerir. Bastırılmış duygularımızın dışavurumu olan rüyalarımızın anlamını her zaman merak ederiz. Rüyada Rüyada kedi sevmek de bunlardan biridir. Peki, Rüyada kedi sevmek ne demek? Rüyada kedi görmek, kedi yavrusu görmek nedir? Rüyada kedi sevmek ne anlama gelir? Rüyada kediyi kucağında severek öptüğünü görmek ne demek? Rüyada beyaz kedi sevmek, siyah kedi sevmek ne anlama gelir? Rüyada vahşi kedi sevmek, yaralı kedi sevmek nedir? Rüyada kedi tırmalaması ne demek? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA KEDİ SEVMEK NE DEMEK?

Rüyada kedi sevmek evliliğin işareti olarak yorumlanır. Rüyada görülen kedinin rengi, cinsi ve yapısı tabirlerin değişmesine neden olabilir. Diğer öğelerle birlikte değerlendirilmesi daha yararlı olur. Ancak genel olarak hayırlı ve huzurlu bir rüyayı temsil eder. Rüya sahibinin yakın zamanda alacağı müjdeli bir habere işaret eder. Rüyayı gören kişinin yaptığı her iş başarıya doğru gider. En iyi başarıları elde etmeye başlayabilir. Hayatını kazanabilecek bağımsızlığa erişebilir.

RÜYADA KEDİ GÖRMEK

Rüyada kedi görmek giriştiği her işte dört ayak üstüne düşen şanslı bir kişi olarak yorumlanır.

Rüyada kedi sevmek rakiplerinizin size zarar veremeyeceğine işarettir. Rüyada sevdiğiniz kedi miyavlayan bir kediyse dost ve arkadaşlarınızın tavsiyelerini dikkate almanıza yorumlanır. Rüyada eğlenmek ve oynamak için kedi sevmek ise sevince işaret eder. Kedi sevdiğini görmek, çoğu kez yüksek mevkideki insanlarla dostluk kurulacağı demektir. Rüyada kedi sevmek başarıya ulaşmaya, yardımlaşmaya, ve yüksek makamlara gelmeye işaret eder. Bu da kişinin aile yaşantısını olumlu yönde etkilemeye işarettir. Kişinin rüyasında kedi sevmesi, kendisini sevdirmeye çalışan kimseye delalet etmektedir. Bazen de bu rüyanın tabiri vefasızlık anlamına gelir. Bu kedi sokak kedisiyse manasız ve akıl dışı söz kişiyi ifade eder. Kendini halka sevdirmeye çalışan kimse demektir. Bazen de kedi sevmek, evladı için didinen kadına işarettir. Kedi okşamak; eğer kedi sevimsizse liyakati olmayan birine gereğinden fazla önem verdiğinize yorulur. Bazen de söz ve şaka yapan insan manasına gelir. Rüyayı gören kimse kedi seviyorsa iyi bir dosttur. Kedi sevmiyorsa düşmandır.

RÜYADA KEDİ YAVRUSU GÖRMEK

Rüyada kedi yavrusu görmek çocukların mutluluğuna işarettir. Kedinin büyüğü hizmetçiye, yavrusu çocuklara alamettir. Rüyada kedi yavrusu görmeniz malınızın bereketleneceğine işaret eder. Rüyada görülen yavru kediler kişinin kendi Ailesiyle yaşadığı mutluluğu anlatır. İbn-i Şirin'in yaptığı yoruma göre, rüyada yavru kedi görmek, ev halkından birisi ile yorumlanır. Bazı zamanlar gülüp eğleneceği bazı zamanlar ise sevinçli şeyler yaşayacağına delalettir. Bazı yorumculara göre ise rüyada kedi yavrusu görmek, rüya sahibinin ailesini, çocuklarını yahut yakın çevresini ihmal ettiğine tabir edilir. Ailenize zaman ayırmanız gerekiyor. Rüyada yavru kedi sahiplendiğini görmek yakın bir kimsenin yardım beklediğini işaret eder. Bazende kedi yavruları endişe anlamındadır. Rüyada kedi yavrusu görmek, müjdeye ve artan mala da işarettir. Rüyada yavru kedi görmek, rüyayı gören kişinin hayatın sunduğu yeni şeyleri keşfetmesine de yorulur. Aynı zamanda rüyasında minik kedi gören kişinin masumiyet ve saflığını da simgelemekle tabir olunur.

RÜYADA KEDİYİ KUCAĞINDA SEVEREK ÖPTÜĞÜNÜ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada kediyi kucağında severek öptüğünü görmek, içinde olunan durumun değişeceğine, merhametli insanlarla tanışmaya hikmettir. Rüya sahibi yaşadığı zor durumları, ailesinden aldığı yardımlar sayesinde atlatabilir. Etrafından olan dostlarıyla güzel işler başarabilir. Yorumcuların bir kısmı bu rüyanın çok hayırlı olduğuna, insanlarla kurulacak güzel ilişkilere rivayet edildiğine delalet ederler.

RÜYADA BEYAZ KEDİ GÖRMEK

Rüyada beyaz kedi sevmenin manası, Allah yolunda ibadetlerin aksatılmadan yapılması manasını taşır. Rüya sahibi, değer verdiği insanlardan beklemediği yardımlar alabilir. Bununla birlikte beyaz kedi, evliliğe işaret olarak tabir edilmiştir. Bazı yorumcular, rüyada beyaz kedi sevmenin, hikmetli işlerle uğraşmak anlamına geldiğine, rüyayı gören kişinin Allah katında değerli olduğuna rivayet etmişlerdir.

RÜYADA SİYAH KEDİ GÖRMEK

Rüyada siyah kedi sevmenin üç farklı yorumu bulunur. Bu anlamlardan birincisi, belalardan uzak durmak ve iyi insanlarla tanışmak olarak yorumlanır. İkincisi, zaman içinde gerçekleşecek güzel işler olarak yorumlanır. Rüyada siyah kedi sevmenin üçüncü anlamı, borçlardan kurtulmak ve refaha kavuşmak olarak yorumlanmıştır. Genel anlamda bu rüya, güzel işlere rivayet edilir.

RÜYADA VAHŞİ KEDİ SEVMEK

Rüyada vahşi kedi sevmenin manası, işlerin bir kısım ters gideceğine sonrasında yoluna gireceğine delalet eder. Rüya tabirinde bulunan bazı kimselere göre rüyada vahşi kedi sevmek, akıllı insanlarla tanışmaya ve onlarla yapılacak ortaklıklara hikmettir. Tabirciler tarafından hayırlara vesile olan rüyalar şeklinde tabir edilen bu rüyanın, manası derin olarak kabul görülür.

RÜYADA YARALI KEDİ SEVMEK

Rüyada yaralı olan bir kedi sevmek, sıkıntı çeken birilerin kişinin yardımına delalet eder. Rüyada yaralı kedi sevmenin manalarından birisi de sıkıntıların artacağına, kötü insanlar tarafından mağdur olunacağına delalettir. Kimi yorumcular, rüyada yaralı kedi sevmenin hikmetli insanlarla bir araya gelmek biçiminde yorumlamışlardır.

RÜYADA KEDİ TIRMALAMASI

Rüyada kedi tarafından tırmalanmak, sıkıntı ve meşakkat olarak kabul edilir. Rüyayı gören kişinin başına gelecek tatsız olaylara işaret eder. Rüyada sokak kedisinin tırmalaması ise rüya sahibinin işlerinin ters gideceğine yorulur. Kedi tarafından tırmalanmak, bir yandan da niyeti açık bir düşmana işarettir. Eğer kedi erkekse şiddetli bir hastalığa yorumlanır.