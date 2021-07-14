Rüyada kedi saldırması ne anlama gelir? Rüyada kedi ısırması nedir, rüyada kedinin saldırması ne demek?

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Rüyada kedi ısırması, sık sık görülen ve anlamı en çok merak edilen rüyalardandır. Alamı da en çok merak edilen rüyalardan olan bu rüyanın tabiri araştırılırken rüyada kedi saldırması ne anlama gelir, rüyada kedi ısırması nedir, rüyada kedinin saldırması ne demek, ne anlama gelir gibi sorular soruluyor.

RÜYADA KEDİ SALDIRMASI NE DEMEKTİR?

Rüyada kedi saldırması genellikle kötü gelişmeleri haber vermektedir. Rüya sahibinin yaşamında zorlu günlerin yaklaştığını haber veren bu rüya, sıkıntılı sürecin belli bir süre devam edeceği yönünde işaretler verir.

RÜYADA KEDİ GÖRMEK

Kötü şekilde tabir edilen bu rüya, kötü karakterli bir kadınla ilişki yaşamak olarak yorumlanır. Bu rüya, bazı tabircilere göre ise ev halkın birisi olarak yorumlanır ve ailesinden bir kişi hakkında haber almak olarak tabir edilir.

RÜYADA KEDİ ISIRMASI

Rüyada kedinin ısırdığını gören kişi düşmanların felaketinden kurtulmak olarak yorumlanır. Eğer saldıran kedi dişi ise eve bolluk bereket gelecektir. Rüyada görülen kedi erkek ise düşmanlardan kurtulmak olarak yorumlanır.

RÜYADA KARA KEDİNİN SALDIRDIĞINI GÖRMEK

Rüyada kara kedi saldırısı görmek yakın çevredeki kişilerin rüya sahibinin ilişkilerini etkileyecek durumlara sebep olması demektir. Bu rüya, rüya sahibinin yakın çevresi konusunda ayarlar anlamı taşımaktadır.