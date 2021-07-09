Rüyada dua etmek ne demektir? Rüyada dua etmek ne anlama gelir?
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Rüyada dua etmek ne demektir? Rüyada dua etmek ne anlama gelir?

Rüyada dua etmek ne demektir? Rüyada dua etmek ne anlama gelir?
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Rüyada dua etmek anlamı en çok merak edilen ve hakkında araştırmalar yapılan rüyalardan biridir. Peki, Rüyada dua etmek ne demek? Rüyada dua etmek ne anlama gelir? İşte, detaylar…

Sık sık görülen rüyalardan biri olan rüyada dua etmek, anlamı ve tabiri merak ediliyor. Rüyada dua etmek rüyanın görülüş biçimine göre anamı değişirken duanın durumuna göre yorumlanmaktadır. Peki, Rüyada dua etmek ne demektir?

RÜYADA DUA ETMEK NE DEMEK?

Rüyada dua etmek hayırlı ve güzel şeyler olarak tabir edilir. Rüyada dua ettiğini gören tüm sıkıntı ve dertlerinden kurtulur.

Bu rüya zenginliğe kavuşmayı ve dertlerden kurtulmayı da ifade eder. Rüyada dua etmek bolluğa, zenginliğe kavuşmayı, duanın Allah katında kabul olmasını ifade eder.

Rüyada dua etmek ne demektir? Rüyada dua etmek ne anlama gelir?

RÜYADA DUANIN YARIM KALMASI

Rüyada duanın yarım kalması rüya sahibinin elindeki işlerinin yarım kalması olarak yorumlanır. Rüyada duayı sonuna kadar okuyamadan bitirememek gerçek hayattaki işlerin de bu şekilde olacağı anlamına gelir.

RÜYADA TOPLU HALDE DUA ETMEK

Rüyada toplu şekilde dua etmek, insanlığın tümü için huzur ve refah geleceği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA DUA EDEMEMEK

Rüyasındadua etmeyi çok istediği halde bir türlü dua edemediğini gören kişi, hedeflediği şeylere ulaşamayacak demektir.

RÜYADA KARANLIKTA DUA ETMEK

Rüya sahibi eğer karanlıkta dua ediyorsa bu durum rüya sahibinin zorluklardan ve dertlerden kısa sürede kurtulacak demektir.

RÜYADA BEDDUA ETMEK

Rüyada beddua etmek ise rüya sahibine karşı anlayış ve hoşgörü gösterilmeyeceği anlamına gelir. Kişiye, zalimce davranılacak demektir.

Rüya tabirleri sözlüğü ve rüyaların anlamları için tıklayın.

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