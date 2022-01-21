Rüyada çiş yapmak ne anlama gelir, rüyada çişini tutmak ne anlama gelir?

Rüyalar kişilere özel ve farklı farklı anlamları olan kısacık görüntülerdir. Hayatımızı neler etkilemişse bilinçaltımıza neler girmişse rüyalarımızı etkiler. Gördükleri rüyaların anlamını bilmeyen vatandaşlar da merakını gidermek için araştırma yaparlar.

Biz de bu yazımızda rüyasında çiş yaptığını gören kişilerin meraklarını gidermek için yaptığımız araştırmaları derledik topladık. Peki, rüyada çiş yapmak ne demek ne anlama gelir? İşte detaylar…

RÜYADA ÇİŞ YAPMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada çiş yaptığını veya sidik ettiğini gören kişi, haram olan bir şeye malını mülkünü harcaması veya helal olmayan bir kadınla zina etmesi şeklinde tabir edilir. Çişinin çokça aktığını görmek, kısmetinin çok olmasına ve zararı olan alışkanlıkların terk edileceğine delalet eder. Çişinin bir kısmının aktığını kalankısmını da tuttuğunu gören kişi, varlıklı ise malının bir kısmını kaybedeceği ve zarar edeceği şeklinde yorumlanır. Eğer sıkıntı ve zahmet içerisinde ise bu sıkıntı ve zahmetin bir kısmı gideceği şeklinde yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında çişini tutmasi ve bunu zor duruma düşene kadar bekletmesi, iş hayatında acele kararlar vereceğine ve yaptığı işin yanlışlığına işaret eder. Sidik ve büyük abdestini geldiği halde yapmayıp bekleten kimse kendisine eziyet etmiş olacağından, bu ihtiyaçlarını gidermediği müddetçe feraha ve rahata kavuşmasının zor olacağı anlamına gelir. Kimi zamanda idrar yollarının tıkanacağına işaret eder.

Rüyada çiş gören gören kimse helal olmayan kazanç elde edecek demektir. Rüyasında bilmediği tanımadığı bir yere çiş yaptığını görmesi, çişini yaptığı yerdeki bir kadınla aile hayatı kurması anlamına da gelir. Bazı rüya yorumcularına göre de, rüyada çiş yaptığını gören kimse, hayatını geçindirmek içinyardım gereken kimselere yardım edeceği anlamına da gelmektedir.

RÜYADA ALTINA ÇİŞ YAPMANIN ANLAMI

Rüyada kişinin altına çiş yaptığını görmesi istikbalinin parlak olacağı anlamına gelir. Bu kişi fakirlik çekmeyecek ömrü boyunca rahat bir yaşam sürecektir.

KUYU VEYA ÇUKUR İÇERİSİNE ÇİŞ YAPMANIN ANLAMI

Bir çukur veya kuyu içerisine çiş yaptığını gören kişi, elde etmiş olduğu helal kazancındanihtiyaç sahiplerine sadaka vereceği anlamına gelmektedir.

BEZ PARÇASI ÜZERİNE ÇİŞ YAPMANIN ANLAMI

Bir bez parçası üzerine çiş yaptığını gören kişi, ondan üretilen eşyalardan zarar edeceği anlamına gelir.

MİHRABA ÇİŞ YAPMANIN ANLAMI

Camiideki mihraba çiş yaptığını gören kimsenin bilge ve feraset sahibi bir çocuğu olacaktır.

RÜYADA KUR'ANI KERİM ÜZERİNE ÇİŞ YAPMANIN ANLAMI

Rüyada Kurani Kerîm üzerine çiş yaptığını gören kimsenin hafız bir evladı olacağı şeklinde tabir olur.

RÜYADA MESCİDE ÇİŞ YAPMANIN ANLAMI

Mescide çiş yaptığını gören kişi, akıllı, güzel ve Allah yoluna baş koymuş bir çocuğu olur.

RÜYADA BİR KABA İŞEMENİN ANLAMI

Kendisini bir şişeye, plastik bir leğene, topraktan çömleğe çiş yaptığını görmesi bir hayat arkadaşı ile evleneceği anlamına gelir.

RÜYADA DENİZE ÇİŞ YAPMANIN ANLAMI

Denize çiş yaptığını gören kişi vereceği zekatlardan ve bundan başka denizden çıkaracağı bir hazineyi de devlet hazinesine verir.

RÜYASINDA KURTÇUKLARIN ÜZERİNE ÇİŞ YAPTIĞINI GÖRMENİN ANLAMI

Rüyasında küçük kurtçuklara çiş yaptığını gören kişinin evladı çok olur ve çevreye dağılırlar.

RÜYADA APARTMANA ÇİŞ YAPMANIN ANLAMI

Rüyada apartmana çiş yaptığını gören kişi hayatı boyunca aradığı aşkı bulacağına, aile fertleri arasındaki birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın giderek artacağına, dostları, arkadaşları ve sevdikleri ile bir araya gelip toplanacağı anlamına gelir.

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