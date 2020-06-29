Rüyada burundan kan gelmesi ne anlama gelir? Abdulgani Nablusi'ye göre rüyada burun kanaması ne anlama gelir? Rüyada burun görmek ne demek? Rüyada ağızdan burundan kan gelmesi ne anlama gelir? Rüyada burundan kan pıhtısı gelmesi ne demek? Rüyada burun kırılması ne demek? Rüyada burun ameliyatı olmak ne demek?

Rüya yorumcuları, yorumlanabilecek rüyaları bir tür olarak ayırmıştır. Amaçlı rüyalar veya haberci rüyalar olarak adlandırılan bu tür rüyalar bir mesaj taşımaktadır. Sembolleştirilmiş terimler ile rüya yorumcuları en doğru anlama ulaşmaya çalışmaktadır. Manevi ve bilimsel boyutta ele alınan rüyaların her ayrıntısı farklı bir anlama gelebilir.

RÜYADA BURUN GÖRMEK NE DEMEK?

Meslek hayatı için olumlu yorumlanır. Rüya sahibi işinde başarı elde edecek ve mesleğinde iyi yerlere gelecektir. Güzel bir burun ise şifa bulmaya, sorunların giderilmesine ve sıkıntılı durumlardan kurtulmaya yorumlanır.

Rüya sahibi kendi burnunu olduğu halinden daha küçük ve ince görüyorsa, bazı kötü olayların olacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi, sahibini tanımadığı bir burun görürse, herhangi birinden kötü bir söz geleceğine işaret eder.

Rüyada burnunun ucunun kesildiğini gören kişi, yaptıktan sonra rezil olacağı ve bundan dolayı utanacağı bir şey yapacağına işarettir.

Rüyada burnunun güzel olduğunu gören kişinin kalbi, iç dünyası ve hisleri çok güzel demektir.

RÜYADA BURUNDAN KAN GELMESİ NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin parası, malı ve rızkı artacak olarak yorumlanır. Bazı yorumlara göre, rüyayı gören kişi miras ile karşılaşabilir. Bir diğer yorum ise, o kişinin günahlardan temizlenmesi ve tövbe etmesi anlamına gelir.

Rüyayı gören kişi başkasının burnunun kanadığını görüyorsa, bu yorum tam tersi olarak geçerlidir. Yani rüya sahibinin parası, malı ve rızkı azalacaktır.

ABDULGANİ NABLUSİ'YE GÖRE RÜYADA BURUN KANAMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüya yorumcusu alim Abdülgani Nablusi, burundan kan gelmesini farklı yorumlarla açıklar.

Burundan bir iki damla kan gelmesi ise, rüyayı gören kişinin hayra ve menfaate konacağına işarettir. Az akan kanın insana zarar vermemesi ve yararı olması sebebiyle bu şekilde yorumlanmaktadır.

Alimlere göre rüya sahibinin günahlarından kurtulacağına yorumlamaktadır. Bunun sebebi akan kanın, kişiye sıhhat vermesi olarak yorumlanır.

Rüyada burundan az ve ince kan geldiğini görmek, haram mal ile ilgili olarak yorumlanır. Rüya sahibi, haram mal ile karşılaşabilir.

Rüyada katı, donmuş burun kanı görmek, düşük yapılan erkek çocuğu anlamına gelmektedir.

Kanayan burnun kanının elbiseye bulaşması, rüya sahibinin eline geçecek olan haram mala işaret eder.

Rüya sahibi burnunun kanadığını ve bu kanın yola damladığını görüyorsa, o kişinin sadaka veya zekat vermesi gerektiğine yorumlanır.

Rüya sahibi burnu kanadıktan sonra vücudundaki gücün ve direncin azaldığını hissediyorsa; o kişi fakirlikle sınanacak olabilir. Vücudun zayıflığı ve dirençsizliği, fakirlikle yorumlanır.

Rüya sahibi burnu kanadıktan sonra vücudunun gücünün ve direncinin arttığını görürse, o kişi zenginleşmeye başlar.

Rüyada burundan açık kırmızı kan aktığını görmek ise haram ve hileli yolla mal kazanılacağına işaret eder.

Rüyada burundan çok koyu kan aktığını görmek, yakında sakat bir çocuğun doğacak olmasına rivayet edilir.

RÜYADA AĞIZDAN BURUNDAN KAN GELMESİ NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ağızdan burundan kan gelmesi ayrı ayrı yorumlanmıştır. Rüyada ağızdan kan gelmesi, rüyayı gören kişinin mal ve mülk bakımından zenginleşeceğine işaret eder. Ayrıca, tamamlamak için başladığı işleri en iyi şekilde tamamlayacak ve hak ettiği ödüle kavuşacaktır.

İş hayatında terfi almaya yorumlanabilir.

Rüya gören kişi bekar ise evlenebilir; evli ise eşi ile güzel günler yaşayacağına yorumlanır.

Öğrenci ise eğitimde bir üst kademeye rahatlıkla çıkacağına işarettir.

RÜYADA BURUNDAN KAN PIHTISI GELMESİ NE DEMEK?

Kan pıhtısı unutulmuş bir sorunun yeniden meydana çıkacağına işaret eder. Ayrıca, rüya sahibinin cebinden parasının eksilmeyeceğine, iş arkadaşları ile disiplinli bir çalışma ortamına sahip olacağına ve yararlı projeler yapacağına işaret eder. Bu projeler sayesinde üst mevkilere terfi edebilir. Maddi olarak iyi durumda olabilir fakat ev içinde bazı sorunlar yaşayacağına da işaret eder.

RÜYADA BURUN AMELİYATI OLMAK NE DEMEK? RÜYADA BURUN ESTETİĞİ YAPTIRMAK NE DEMEK?

Rüya sahibinin iş hayatında ve sosyal hayatında iyi yerlerde olacağına işarettir. Ayrıca maddi olarak da rahata kavuşacaktır.

RÜYADA BURUN KIRILMASI NE DEMEK?

Rüya yorumcuları için bu iyi bir rüyadır. Rüya sahibinin yaptığı iyilikler sayesinde huzurlu günler geçireceğine işaret eder. Eğer rüya sahibi ihtiyacı olan kişilere yardımlarda bulunmuş ise bu yardımlar sayesinde onu huzurlu günler beklemektedir.

Rüyayı gören kişinin maddi olarak durumu düzelir ve bereketlenir. Yardıma muhtaç olanlara yaptığı iyiliklerin karşılığını görmeye başlar.

Rüyada burun kanamasının farklı yorumları vardır. Kanamayla ilgili olan küçük detaylar, rüyanın anlamını değiştirmektedir.