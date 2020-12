Rüyada at görmek ne demek? Rüyada beyaz at görmek ne demek? Rüyada siyah at görmek ne demek?

Her gece onlarca rüya görürüz ve bir gün ' rüyada at görmek ne demek?' diye aratmaya başlarız. Çünkü en onlarca rüyadan en net hatırladığımız rüyalardan biridir. Peki rüyada beyaz at görmek veya siyah at görmek olarak daha net hatırlıyorsak anlamını daha çok merak ederiz.

Genel itibarıyla rüyada rüyada at görmek hayrı, murata, iyi niyete yorumlanırken, atı görme biçimi rüyada beyaz at görmek veya rüyada siyah at görmek rüyanın yorumlanış biçimini, manasını değiştirebilmektedir. Bilinçaltında olan yaşantımızın yansıması olan rüyalar, aklımızdakilerin bir yansıması olabilmektedir. Bilinçaltında yatan olaylar, durumlar, hikayeler rüyada bir figür olarak kendini gösterebilmektedir. O halde rüyada at görmek ne demek? Rüyada beyaz görmek ne demek? RÜyada siyah at görmek ne demek? Hemen cevaplayalım.

RÜYADA AT GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada at görmek, rüyayı gören kişi için hayırlara, zenginliğe, kısmete, düşmana galip gelmeye ve yolculuğa çıkma anlamına gelmektedir. Rüyada at görmenin diğer manası ise bilinmeyen bir yerden kazançlar elde edeceği anlamı çıkarılmaktadır. At görmek, hayatta yaşayacağı bolluk bereketi simgeleyen figürlerdendir. Diğer taraftan hayalini kurduğunuz işte istediğiniz mevkiye ulaşmak için yola çıkacağınız manasına gelmektedir. Rüyada at gören kişi evliliği düşünen biri ise kısa zamanda muradına ereceğine; rüyayı gören kişi mal sahibi olmak isteyen biri ise beklenmedik bir yerden kazançlar elde sağlayarak muradına ereceğine delalet eder.

RÜYADA BEYAZ AT GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada beyaz at görmek rüyayı gören kişinin cinsiyetine göre kadın veya erkek olarak farklı yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişi kadın ise, yakın bir zamanda gelin olacağına, dindar bir erkekle hayatını birleştireceğine delalet eder. rüyayı gören kişi erkek ise yakın bir zamanda fakirlik yaşayacağına, dindar bir kadın ile karşılaşacağı manasına gelmektedir. Genel itibarıyla rüyada beyaz at görmenin hikmetleri fazladır. Devlet tarafından alacağı bir ödüle, iş yerinden alacağı terfiye,hayatta çok güzel mutluluklar yaşacağına, hayırlı iyi niyetli biri hayatına devam edeceğine, ömrü boyunca sevgi ile yaşayacağı olarak ifade edilmektedir.

RÜYADA SİYAH AT GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada siyah at görmek cinsiyet fark etmeksizin, rüyayı gören kişinin hayatında yanlış bir karar alacağı, imanının kuvvetleneceğine, devlet tarafından gelecek mal veya ödüle, itibarının artacağına, evdeki rızkının artacağına delalet etmektedir. Diğer taraftan rüyada siyah at görmek, geleceğini simgelemektedir. Rüya sahibininbekar ise yakın zamanda evlilik yaşayacağı ve akıllı evlatlara sahip olacağı manasına gelmektedir. Gelecek ile ilişkilendirilen beyaz at, bazı alimlere göre haberler alacağına ve alacağı haberlerden mutluluk duyacağına delalet eder. Kimi alimler için ise rüyada siyah at görmek sıkıntı yaşayacağı, borçları var ise borçlarından dolayı sorunlarla karşı karşıya geldiği, rüya sahibinin hastalık geçireceği ve bu hastalığın biraz uzun süreceği manasını çıkarmaktadır.

RÜYADA KAHVERENGİ AT GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada kahverengi at gören kişi, itibarının artacağına, zaferler ve başarılar elde edeceğine, maddi manevi kazançlarının artacağına, bulunduğu ortamda dikkat çekecek biri olacağı manasına gelmektedir. Rüyada sahibi kadın ise hayırlı bir kısmet ile karşılaşacağına, erkek ise yakın zamanda nişan veya düğün gerçekleşeceğine, araba veya ev sahibi olacağına delalet eder. Rüyada gördüğü kahverengi atı seven kişinin ise, tüm dileklerin gerçekleşeceği anlamına gelmektedir.

RÜYADA KIZIL AT GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada kızıl at görmek ile rüyada kısrak at görmenin manası aynıdır. İmanı kuvvetli, namusuna düşkün, şöhret sahibi bir kadına yorumlanmaktadır. İbn-i Şirin'e göre rüyada yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan görmek, savaşa, harbe işaret etmektedir.

RÜYADA ATA BİNMEK NE DEMEK?

Rüyada ata bindiğini gören kimsenin yakın zamanda bolluk ve bereketinin artacağı, çocukları ile mutlu bir hayat süreceği, çalıştı işyerinden terfi alacağı, söz sahibi biri olacağı, gelecekte yolculuğa çıkacağı ve bu yolculuktan mutlulukla ayrılacağı olarak yorumlanmaktadır. Diğer taraftan ise rüyada ata bindiğini görmek, heveslendiği

bir haberin ansızın tersine döneceği manası çıkarılmaktadır.

Beyaz ata binip düştüğünü gören kişi, alacağı haberin erteleneceğine,ata biner binmez düşmek, bazı talihsizlikler yaşacağına, duygularıyla hareket ettiğine delalet etmektedir.

RÜYADA AT ARABASI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada at arabası görmek, rüya sahibinin işiyle ilgili hayırlı bir yolculuğa çıkacağına, yakın bir zamanda istediği işi kuracağına, dilediği iş için parasını denkleştireceğine, kurduğu işte mutlu olacağına ve sevdiği mesleği yapacağına delalet etmektedir. Rüyada at arabasına bindiğini gören ilime yönelecek ve etrafındaki insanlara daha fazla yardımcı olacaktır.

RÜYADA AT ARABASI İLE KAZA YAPTIĞINI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada at arabası ile kaza yaptığını gören kişinin zaman içerisinde umutlarının tükendiği, umutsuzluğa kapıldığı manasına gelmektedir.

RÜYADA AT YAVRUSU (TAY) GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada tay görmek, rüya sahibinin yakın zamanda bir çocuk sahibi olacağına, hayırlı evlatlara sahip olacağına, yaptığı işte başarılı olacağına, duygusal yönden gösterdiği davranışlarında olumlu dönüşler alacağına delalet etmektedir. Diğer bir taraftan rüyada tay görmek,sadece çocuk sahibi olmaya değil, aynı zamanda dertlerine çözümler bulacağına, rüya sahibinin cömert bir insan olduğuna, mutlu bir hayat süreceğine yorumlanmaktadır. Rüyada siyah yavru at görmek ise, itibarının artacağına, terfi alacağına, makamında değişik yaşayacağı manasına gelmektedir.

RÜYADA HUYSUZ (VAHŞİ) AT GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada huysuz (vahşi) at görmek, rüya sahibinin yalancı ve hilebaz kimseyle bir araya geleceğine, ilişki kuracağına ve bu kişiden zarar göreceği manasına gelmektedir. İlişki kuracağı hilebaz kişinin rüya sahibine yalanlar söyleyeceğine ve bu kişiden uzak durması gerektiğine işaret etmektedir. Öte yandan rüyada bindiği at eyersiz ise giriştiği işlerden olumlu dönüşler alamayacağına yorumlanmaktadır.

RÜYADA ÖLÜ AT GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada ölü at görmek ile ilgili rüya yorumcuları ikiye bölünmüşlerdir. Kimi rüya tabircileri rüyada ölü at görmek hayra ve güzel bir hayata yorumlarken; kimileri ise şerre, rüya sahibinin ciddi bir hastalığa yakalanacağına veya yakın birinin vefat edeceği olarak yorumlamaktadır.

RÜYADA AT ÖLDÜRMEK NE DEMEK?

Rüyada at öldürmek, rüya sahibinin bir mala veya para kavuşacağına, nimet, izzet ve güce sahip olacağına delalet etmektedir.

RÜYADA ATIN KOŞTUĞUNU GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyasında atın koştuğunu gören kimse, hiç beklemediği bir yerden alabilir, mucize olarak nitelendirdiği bir olay yaşabilir. Rüya sahibinin evindeki bereketinin artacağına, etrafındaki yakınlarından hasta olan kimsenin günden güne iyileşeceğine delalet etmektedir.

RÜYADA AT SATMAK NE DEMEK?

Rüyada at satmak, rüya sahibinin tartışmalar ve kavgalar yaşayacağına, yakın zamanda parasını kaybedip zor zamanlar yaşayacağına delalet eder. Bu rüyayı gören kimsenin sadaka dağıtmaya ihtiyacı vardır. Böylelikle yaşayacağı fakirlikten kurtulacağı söylenmektedir.Rüyada attığı at kahverengi ise yakın zamanda evleneceğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA AT SATIN ALMAK NE DEMEK?

Rüyada at satın almak, rüya sahibi memur ise işinden terfi olacağına delalet eder. At erkek ise güç ve iktidar sahibi olacağına; at dişi ise şerefine düşkün bir kadını temsil eder. Rüya sahibi evli veya bekar ve evlenmeye niyetli olmayan bir kimse ise mal sahibi olacağına yorumlanmaktadır. Diğer taraftan rüyada at satın almak, girişimde bulunduğu işten veya yapmak istediği işten hayırlı sonuçlar elde edeceğine delalet etmektedir.

AT GÖRMENİN YORUMU

Rüyada at görmek , büyüklük, güç kuvvet, itibar ve yüce makam anlamına gelmektedir. İmam Cafer Sadık (a.s)'ye göre rüya at görmek beş farklı şekilde tabir edilmektedir.

1- İzzetli olmaya

2- Mertebe ve itibar sahibi olmaya

3- Büyük ve güçlü biri olacağına

4- Hayırlı ve bereket dolu bir hayat süreceğine yorumlanmaktadır.