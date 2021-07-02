Rüyada altın kolye görmek ne demektir? Rüyada altın kolye görmek ne anlama gelir? Rüyada altın kolye görmek nedir?

En çok görülen ve anlamı en çok mera edilen rüyalardan olan Rüyada altın kolye, anlamı ve detayları ile merak ediliyor. Peki, rüyada altın kolye görmek ne anlama gelir? Rüyada altın kolye görmek nedir? Rüyada altın kolye ne demektir?

Rüyada altın kolye konusu tüm detay ve ayrıntılarıyla merak ediliyor. Bu rüyanın anlamı rüyanın detaylarına göre yorumlanmaktadır. Peki, Rüyada altın kolye ne demektir? Rüyada altın kolye görmek ne anlama gelir? Rüyada altın kolye görmek nedir?

RÜYADA ALTIN KOLYE NE DEMEKTİR?

Rüyada altın kolye görmek, devlet hizmetinden yüksek makama, kız çocuğuna bekar için evlenmeye, iyiliye ve güzel memuriyete işaret eder. Hamile kadının rüyada kolye görmesi erkek çocuğuna işaret eder.

BEKAR KADININ RÜYADA KOLYE GÖRMESİ

Bekar kadının rüyada kolye görmesi, görülen kolyenin mücevherden değerli olması durumunda o kadri büyük bir kişi ile evleneceği anlamına gelir.

RÜYADA BİR KOLYEYE SAHİP OLMAK

Rüyada bir kolyeye sahip olmak, sürura ve sevince işaret etmektedir. BU rüya güzellik ve ziynet olarak da yorumlanır. Güzel bir eş ve güzel bir ev olarak tabir edilir. Üzerinde boncuk, mücevher, gümüşi altın olan gerdanlık görmek ise devlet hizmetinde yüksek makama işaret etmektedir. Rüyada inci ve mercanla dizili kolye görmek Kuran'ı Kerim'i, ezberlemek manasına gelir.

RÜYADA ERKEĞİN KOLYE GÖRMESİ

Rüyada erkeğin kolye görmesi, rüya sahibinin Kuran öğreniyor olması halinde onun Kuran'ı ezberleyeceği anlamına gelir. Bu rüya sözün tutulması ve sözünü yerine getirmeye işaret eder. Rüya sahibi eğer bekarsa Kuran yolunda birisi ile evleneceğine işaret eder.

RÜYADA BOYNUNDA KOLYE GÖRMEK

Rüyada boynunda kolye görmek, cimriliğe işaret eder. Bazı yorumculara göre ise kadının kocasına sürekli saygı göstermesi olarak yorumlanır.Bu rüya hanımın elinde bulundurulacak mala da işaret etmektedir.

RÜYADA KADININ KOLYE GÖRMESİ

Rüyada kadının kolye görmesi, kocası ile yorumlanır. Görülen kolye, Bu rüya kadının kocasına yapacağı iyilik olarak da yorumlandığı gibi kocasının zengini birisi olduğu anlamına da gelir. Gerdanlık zayii olursa bu durumda kocasının yaramaz birisi olduğu anlamına gelir.

Rüyada gerdanlık gümüş ve mücevherden ise mal ve refahla beraber devlete; demirden olursa, kuvvetle beraber memuriyete işarettir. Rüyada kadın için kolye, kocasının kendisine emanet ettiği maldır.

Rüyada görülen kolyenin özelliklerine göre rüyanın tabiri değişmektedir.

RÜYADA KOLYE HEDİYE ETMEK

Rüyada kolye hediye etmek, eşin kocasına bağlılığını ifade eder.

RÜYADA KOLYE TAKMAK

Rüyada kolye takmak, yapılan islerin arkadaşlarınız ve dostlarınız tarafından takdir edildiği anlamına gelir.