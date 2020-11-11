Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir

Dağlık Karabağ'ın kaybedilmesinden sonra Ermeni vatandaşları Ermenistan hükümeti kadar Rusya'yı da eleştirdi. Eleştirilere sert bir yanıt veren Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "Rusya'yı eleştirmeye cesaret eden her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir. Savaşın ön koşulunu yaratan ulusal haini iktidara getrdiler" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları ile anlaşmaya vararak yenilgiyi kabul etti. Bu haber ülkede iç karışıklığa neden olurken, Paşinyan suçu ordunun üzerine attı ve ordunun brifingleri sonucu savaştan çekildiklerini söyledi.

Ermeni vatandaşlar mağlubiyet haberini aldıktan sonra hükümet binasını bastı ve Paşinyan'ın istifasını istedi. Ermenistan'da eleştiri konularından biri de Rusya oldu. Rusya'nın gereken desteği sağlamadığı bildirilirken, bu eleştirilere cevap geldi.

"RUSYA'YI ELEŞTİREN HER ERMENİ KİRLİ DİLİNİ KESMELİDİR"

Rusya'nın en büyük medya ağı olan RT ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Rusya'yı eleştiren Ermenileri sert bir dille eleştirdi. Simonyan, "Şu an Rusya'yı eleştirmeye cesaret eden her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir" dedi.

Vladimir Putin - Margarita Simonyan

"BU SAVAŞIN ÖN KOŞULUNU YARATAN ULUSAL HAİNİ İKTİDARA GETİRDİLER"

Ermeni vatandaşlarının sadece kendini eleştirmesi gerektiğini belirten Simonyan, "Bu savaşın ön koşulunu yaratan ulusal haini iktidara getrdiler" ifadelerini kullandı.

"RUSYA OLMASAYDI KARABAĞ GELECEK HAFTA KAYBEDİLEBİLİRDİ"

Simonyan açıklamalarının devamında, "Her Ermeni bir şeyi anlamalıdır: Rusya olmasaydı, tüm Karabağ gelecek hafta tamamen kaybedilebilirdi" şeklindeki ifadelere yer verdi.