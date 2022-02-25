Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te patlamalar - Haberler
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Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te patlamalar

AA, Leon Klein - Güncel
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Patlamaların yaşandığı bölgeden detaylar Patlamadan etkilenenlerin röportajları Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e bağlı Gorlovka şehrindeki patlamalarda can kaybı yaşanırken birçok ev ve iş yeri zarar gördü.

Patlamaların yaşandığı bölgeden detaylar

Patlamadan etkilenenlerin röportajları Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e bağlı Gorlovka şehrindeki patlamalarda can kaybı yaşanırken birçok ev ve iş yeri zarar gördü.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te patlamalar

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te patlamalar

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te patlamalar

AA / Leon Klein - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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