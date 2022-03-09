Rusya'nın Ukrayna işgaline ilk tepkiyi veren İngiltere'nin toplam 300 mülteci aldığı ortaya çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonu 14. günde devam ederken, kenti topraklarını terk eden sivillerin sayısı 2 milyonu buldu. Öte yandan Rusya'ya karşı başından beri 'dik' duran ve yaptırımlar konusunda da net kararlar alan İngiltere'nin sadece 300 mülteci kabul ettiği öğrenildi.

26 BİN KİŞİDEN 300'Ü KABUL EDİLDİ

İngiltere İçişleri Bakanlığı, önceki gün toplam 17 bin başvurunun yapıldığını, yaklaşık 9 bin kişinin ise evrak eksikliklerinden ötürü başvuruyu tamamlayamadığını belirtti. Toplamda 26 bin 700 başvuru arasından sadece 300 kişinin kabul edilmesi, ülke genelinde de infiale yol açtı. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, kabul edilen göçmen sayısındaki düşüklüğün "şaşırtıcı derecede düşük ve acı verici" olduğunu belirterek hükümeti eleştirdi.

BORİS JOHNSON: "BİZ CÖMERT BİR ÜLKEYİZ"

Ülkesinin Ukraynalılar için binlerce vize başvurusunu işleme koyduğunu kaydeden Johnson, "Biz çok cömert bir ülkeyiz. Yine de istediğimiz denetim ve kontrol edebilmek. Ukrayna'da olup bitenler göz önüne alındığında, kimin geldiğini kontrol etmek için bazı temel becerilerin varlığından emin olmamızın mantıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.