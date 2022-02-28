Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereden ilk görüntüler geldi
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5 gündür şiddetli bir şekilde savaşan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler bugün Belarus'ta başladı. Dünya bu kritik görüşmeye odaklanırken iki ülke tarafından heyetlerin katıldığı görüşmeden ilk görüntüler de gelmeye başladı.
5 gün önce Rusya'nın topraklarını işgal ettiği Ukrayna, yangın yerine döndü. Ülkenin birçok kenti bombalanırken, Ukrayna ordusu ve halkı saldırılara karşı büyük bir direniş başlattı.
MÜZAKERE MASASINA OTURDULAR
Dünya liderlerinden gelen çağrılar sonrasında Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Belarus'ta aynı masaya oturdu. Tüm dünya müzakerelerden çıkacak sonuçlara kilitlenmiş durumda.
GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER GELDİ
Merakla görüşmeden çıkacak kararlar beklenirken, dünyanın gözünü çevirdiği toplantıdan ilk kareler de geldi. Rus heyeti ile karşılıklı oturan Ukrayna heyetinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bulunuyor.