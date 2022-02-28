Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereden ilk görüntüler geldi

5 gün önce Rusya'nın topraklarını işgal ettiği Ukrayna, yangın yerine döndü. Ülkenin birçok kenti bombalanırken, Ukrayna ordusu ve halkı saldırılara karşı büyük bir direniş başlattı.

MÜZAKERE MASASINA OTURDULAR

Dünya liderlerinden gelen çağrılar sonrasında Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Belarus'ta aynı masaya oturdu. Tüm dünya müzakerelerden çıkacak sonuçlara kilitlenmiş durumda.

GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER GELDİ

Merakla görüşmeden çıkacak kararlar beklenirken, dünyanın gözünü çevirdiği toplantıdan ilk kareler de geldi. Rus heyeti ile karşılıklı oturan Ukrayna heyetinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bulunuyor.