Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı - Haberler

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Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest kentinde başladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest kentinde başladı.

Rusya, 24 Şubat'ta saldırı başlattığı Ukrayna ile ikinci kez masaya oturdu. İlk görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri, müzakere görüşmelerinin ikinci turu için Belarus'un Brest kentinde bir araya geldi. Ukraynalı heyetin askeri kıyafetleri ile olması ve Rus heyetin tokalaşmak üzere el uzatan taraf olması dikkat çekti.

"ATEŞKES, BARIŞ, İNSANİ KORİDOR"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak bugünkü müzakerelerin amacını açıklayarak, "Rus heyetle müzakereler başladı. Ukrayna tarafı olarak istediğimiz ateşkes, barış ve sürekli ateş altında olan köy ve şehirlerdeki insanların çıkarılabilmesi için insani koridor oluşturma" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ateşkes, Ukrayna, Rusya, 112, Politika, Güncel, Haberler

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