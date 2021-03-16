Rusya ve İran, ABD Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rusya ve İran, ABD Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış

16.03.2021 23:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:53
Rusya ve İran, ABD Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve gizliliği kaldırılan bir raporda, Rusya ve İran'ın, Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve gizliliği kaldırılan bir raporda, Rusya ve İran'ın, Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) içinde bulunduğu Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve gizliliği kaldırılan raporda, Rusya ve İran'ın, Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Raporda, Trump ve Biden arasında süren seçim yarışının sonuçlarını Trump lehine etkilemek üzere Rusya'nın Başkan Biden'ın adaylığını ve Demokrat Partiyi karalama çalışması ile Trump'ı destekleyerek seçim sonuçlarına güveni azaltmaya çalıştığı ifade edildi. Bu çalışmaların ise "çeşitli Rus organizasyonları tarafından" yürütüldüğü açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve diğer üst düzey Rus yetkililerin durumdan haberdar olduğunun düşünüldüğü belirtilen raporda, Ukraynalı Andriy Derkach'ın özellikle Putin'in bilgisi dahilinde ve Rusya'nın amaçları doğrultusunda seçimlere etki etmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.

İRAN TRUMP'IN YENİDEN SEÇİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Raporda, İran'ın ise Trump'ın yeniden seçilmesini engellemek üzere çalıştığı belirtilerek, İran'ın eski Başkan Trump'ın yeniden seçilme şansını azaltmak için çeşitli boyutlarda gizli tesir çalışmaları yürüttüğü, ancak bunu rakiplerini direkt desteklemeden yaptığı bilgisi yer aldı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ise bu çalışmalara onay verdiği değerlendirilen raporda, İran yönetiminin tamamının bu konuya destek verdiği ve birçok hükümet biriminin bu çalışmalarda aktif rol oynadığı belirtildi.

ÇİN SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEDİ

Ayrıca daha önce seçimlere etki etmeye çalıştığı düşünülen Çin'in seçimleri etkileyecek bir operasyonda bulunmadığı ifade edilen raporda, "Çin ABD ile ilişkileri düzeltmeye çalışıyor, seçim sonuçlarına etki etmenin yakalanma riskine değmeyeceğini düşünüyor" denildi.

KÜBA VE VENEZUELA'DA SEÇİMLERE ETKİ ETMEYE ÇALIŞTI

Raporda, Küba ve Venezuela'nın da Trump karşıtı düşük seviyede faaliyetlerde bulunduğu bilgisi yer aldı. Yayınlanan rapor, geçen sene düzenlenen seçim süreci boyunca ajansların topladığı bilgileri içeriyor.

Raporun Biden yönetiminin Rusya ve İran üzerinde baskı oluşturmak için önemli ABD müttefikleri ile ilişkileri güçlendirmeye çalıştığı sırada yayınlaması ise dikkat çekti.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Sibel Can Demet Akbağ Demet Akalın Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Fatih Terim Bülent Uygun Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya ve İran, ABD Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 23:55:41. #1.16#
title