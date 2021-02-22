Rusya ve Cezayir'den sonra İran'da da kuş gribi alarmı! Yüz binlerce hayvan telef edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rusya ve Cezayir'den sonra İran'da da kuş gribi alarmı! Yüz binlerce hayvan telef edildi

22.02.2021 09:26 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:49

Koronavirüs salgını dünyadaki etkisini hala sürdürürken, yeni bir virüs ve salgın haberi tedirginlik yarattı. Rusya'da ilk kez insanlara bulaşan kuş gribi tespit edilirken, Cezayir'de kuş gribi nedeniyle OHAL ilan edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından komşumuz İran'da da kuş gribinden dolayı yüz binlerce hayvan telef edildi.

Dünya genelinde devam eden koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmezken, kuş gribiyle ilgili gelen son haberler insanlarda tedirginlik yarattı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkede"A (H5N8)" kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi.

"DÜNYADA İLK KEZ TESPİT EDİLEN VAKADIR"

Popova konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kuş gribinin, ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğinin 7 çalışanında Vektör Araştırma Merkezi'nin bilim insanlarınca tespit edildi. Bu çiftlikte, Aralık 2020'de kuş gribi salgını yaşandı. Bu, dünyada ilk kez tespit edilen vakadır" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Cezayir'den sonra İran'da da kuş gribi alarmı! Yüz binlerce hayvan telef edildi

"BEKLENENDEN DAHA KISA SÜREDE HASTALIĞI ATLATTILAR"

Virüs bulaşan 7 çalışanın sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşan Popova, "Bu bahsettiğim 7 kişi bugün iyi durumda. Klinik seyirleri de çok hafifti. Aynı zamanda bilim adamlarımız bu virüsün insan vücudundaki tepkilerini inceleyebildiler. Bu kişiler beklenenden daha kısa sürede hastalığı atlattılar" dedi.

Rusya ve Cezayir'den sonra İran'da da kuş gribi alarmı! Yüz binlerce hayvan telef edildi

DSÖ BİLGİLENDİRİLDİ

Anna Popova görülen vakalardan sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgi aktarıldığını ifade ederek, "Dünyanın insanlarda görülen ilk influenza A vakası (H5N8) ile ilgili veriler Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderildi. Bu sonuçlar birkaç gün içerisinde test sonuçlarından emin olunmasıyla birlikte hemen gönderildi" dedi.

Popova ayrıca, Vektor Araştırma Merkezi uzmanları virüsün gen dizilimini, influenza virüslerinin ve korona virüsün genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bir bilim girişimi olan GISAID sistemine aktardığını ifade etti.

Rusya ve Cezayir'den sonra İran'da da kuş gribi alarmı! Yüz binlerce hayvan telef edildi

İRAN'DA KUŞ GRİBİ NEDENİYLE YÜZ BİNLERCE HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Öte yandan İran'ın Kum eyaletin kuş gribi nedeniyle 1 milyon tavuk ile hayvanat bahçesinde bulunan 671 kuşun itlaf edildiği duyuruldu.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

"Baharnews" haber sitesine göre, Kum Eyaleti Veterinerlik Genel Müdürü Muhammed Mehdi Refii, Kuş Gribiyle Mücadele Komisyon toplantısında yaptığı açıklamada, kayıt dışı kümes hayvanı satıcılarının takibe alındığını belirtti. Halkı pazardan ve seyyar satıcılardan kümes hayvanı satın almamaları konusunda uyaran Refii, "Kuş gribi nedeniyle Kum'daki çiftliklerde bulunan 10 milyon tavuktan bir milyonu ve Kum Kuş Hayvanat Bahçesindeki 671 kuş itlaf edildi." dedi.

Kum'da 6 hektar kapalı alanda kurulan ve Kasım 2020'de açılan kuş hayvanat bahçesinde 100'den fazla kuş çeşidinin bulunduğu belirtiliyor.

Rusya ve Cezayir'den sonra İran'da da kuş gribi alarmı! Yüz binlerce hayvan telef edildi

"BU VİRÜSÜN KAYNAĞI GÖÇMEN KUŞLAR"

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (OIE), Cezayir'in kuzeydoğusundaki bir çiftlikte kuş gribine rastlandığını duyurmasının ardından, ülkede sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı. Cezayir Tarım Bakanı Abdulhamid Hamdani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu virüsün kaynağı göçmen kuşlar ve durum böyle devam ettiği sürece, acil durum beklentisiyle tüm bölgeleri alarma geçirdik." dedi.

Rusya ve Cezayir'den sonra İran'da da kuş gribi alarmı! Yüz binlerce hayvan telef edildi

BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI

Hamdani, virüsün ortaya çıktığı Ayn Fakrun bölgesinin kontrol altına alındığını ve durumu izlemek için bir birim oluşturulduğunu kaydetti. Paris merkezli OIE'nin sitesinde yer alan açıklamada, Cezayir Tarım Bakanlığından ulaşan rapora göre, Um el-Bevaki'ye bağlı Ayn Fakrun bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde yüksek patojen türü olan "H5N8" kuş gribi virüs bölgesinin ortaya çıktığı duyurulmuştu.

50 BİN HAYVAN ÖLDÜ

Bölgede kuş gribi nedeniyle 50 bin kanatlı hayvanın öldüğü, 1200 kanatlı hayvanın ise itlaf edildiği aktarılmıştı. Salgının yayılmasını önlemek için bölgenin izole edildiği bildirilmişti.

Rusya ve Cezayir'den sonra İran'da da kuş gribi alarmı! Yüz binlerce hayvan telef edildi
Haber Yorumları (1)
D: YARADANIN GAZABI BİTMEZZZZZZZZZZZZZZ. KENDİNİ HERŞEY DEN ÜSTÜN GÖREN İNSAN YAPTIKLARININ BEDELİNİ HALA MASUMLARA ÖDETİYORSA BİTMEZ. VE BUNUN HESABINI VEREMESSİNİZ. KİM MASUMLARA KIYIYORSA EN SEVDİKLERİNLE SONRADA KENDİNLE EN ACI ŞEKİLDE SINANSIN. BU YAZDIGIMI YAINLAYIN ARTIK BENİM SOZUM AGIR ONLARIN DÖKTÜĞÜ KAN
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Kadir Topbaş Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Oğuzhan Koç Prens Harry Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Aykut Kocaman Osman Özköylü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya ve Cezayir'den sonra İran'da da kuş gribi alarmı! Yüz binlerce hayvan telef edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 10:02:22. #1.16#
title