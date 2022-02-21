Rusya tanklarındaki gizemli 'Z' işareti dikkati çekti! İşte sınır hattından gelen fotoğraflardaki sır

Donbass'taki gelişmelerden sonra Rusya ve Belarus ordularının ortak tatbikatı uzatıldı. Belarus yetkilileri Rus birliklerinin bir süre daha ülkede kalacağını belirtti. Rus ordusu, Ukrayna sınırına S-300 hava savunma sistemini gönderdi.

RUS TANKLARINDA DİKKAT ÇEKEN İŞARET

Rusya - Ukrayna sınırından gelen fotoğraflarda ise ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Rusya tanklarından bazılarının üzerinde 'Z' harfi olduğu görüldü. Z harfinin sırrı ortaya çıktı. Ukrayna lideri Zelenski'nin soyadının baş harfine atıf yapıldığı ifade edildi.

"RUSYA HER AN İŞGAL EDEBİLİR"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Eldeki kanıtlar Rusya lideri Vladimir Putin'in her an Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini gösteriyor" dedi. BBC'ye konuşan Johnson, "Gerçek şu ki tüm işaretler, planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde" değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA, "BOMBALARIN BABASI"NI KULLANACAK

İngiliz medyasında çıkan habere göre Rusya, Ukrayna'ya saldırısında 'Şok ve dehşet operasyonu' adı verilen bir yöntem uygulayacak. Nükleer silah kullanmayacak olan Rusya, 'Tüm bombaların babası' olarak bilinen 44 tondan fazla TNT'ye eşdeğer silahını Ukrayna'da kullanacak.