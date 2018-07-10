Rusya/serebrennikov: Türkiye ile İşbirliğimizin Gelişmesini Umuyoruz

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Serebrennikov, Rusya ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesini umduklarını söyledi.

Serebrennikov, Türkiye'de kilit rol oynayan bakanların görevlerinde kaldıklarını ve bunun Rus S-400 alımı başta olmak üzere Moskova ile Ankara'nın işbirliğinin devam etmesine ve gelişmesine neden olacağını söyledi.

Rus haber ajansı Ria Novosti'ye bir açıklama yapan Serebrennikov, "Türkiye ile askeri teknik alanda ve başta S-400 alımı olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesini ümit ediyoruz. Bizim tüm hedeflerimiz yerini koruyor" diye konuştu.

Serebrennikov, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin Türkiye'nin politikasına ve ABD ile NATO'nun diğer ülkelerinin baskısına bağlı olduğunu belirterek, "Bu baskının işbirliğimize ve başta askeri teknik işbirliğimizi etkilememesini ümit ediyoruz" dedi. - Moskova