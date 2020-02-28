Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları saldırı düzenlemedi
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye Rus uçaklarının saldırı düzenlemediği belirtildi.
28.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:02
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye Rus uçaklarının saldırı düzenlemediği belirtildi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerince Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlenmediği belirtildi.
Kaynak: DHA