Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları saldırı düzenlemedi
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Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları saldırı düzenlemedi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye Rus uçaklarının saldırı düzenlemediği belirtildi.

28.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:02
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları saldırı düzenlemedi

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye Rus uçaklarının saldırı düzenlemediği belirtildi.

Rus ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerince Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlenmediği belirtildi.


Kaynak: DHA

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