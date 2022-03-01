Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'deki kritik tesisleri vuracağız, bölgeden bir an önce uzaklaşın - Haberler

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Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'deki kritik tesisleri vuracağız, bölgeden bir an önce uzaklaşın

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 6. gününde devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, gergin bekleyişin devam ettiği başkent Kiev'de belirli hedeflere saldırı düzenleyeceğini açıkça ilan etti. Bakanlık, bu tesisler yakınında yaşayanlara da bu alanlardan ayrılma çağrısı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hükümetin güvenlik servisine ve özel operasyon birimine bağlı tesisleri vuracağını açıkladı. Rus haber ajansları TASS ve Ria tarafından aktarılan açıklamaya göre, operasyonun Rusya'ya yönelik "enformasyon saldırılarını" önleme amacı taşıdığı belirtildi. Bakanlık, bu tesisler yakınında yaşayanlara da bu alanlardan ayrılma çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ise, Twitter'da "Kıymetli vatandaşlarımız, ülkemize dönüşünüzün sağlanmasını teminen, bugün saat 19:00'da Kiev'den bir tren kaldırılması planlanmaktadır. Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce saat 18:00'e kadar, güvenliğinize azami özen göstermek suretiyle, Kiev Merkezi Tren Garı'na gitmeniz beklenmektedir" açıklamasını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'deki kritik tesisleri vuracağız, bölgeden bir an önce uzaklaşınKiev'in dış bölgelerinde süren çatışmalarda altyapı büyük zarar gördü.

Rusya'nın dün sivillerin Kiev'den tahliye edilmesi için çağrıda bulunması endişeyi artırmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şehirden güvenli bir çıkış için bölgenin hazırlandığı ve sivillerin Vasikov üzerinden şehirden ayrılabileceği duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'deki kritik tesisleri vuracağız, bölgeden bir an önce uzaklaşın

Kiev'de Rus birliklerinin kent merkezine ilerleyişi nedeniyle gergin bekleyiş sürerken, ABD merkezli Maxar Technologies de Rus tanklarının kente çok yaklaştığını gösteren uydu görüntülerini yayınlamıştı. Görüntülerde yüzlerce tank, mobil füze bataryası, yakıt tankeri ve kamyondan oluşan konvoyun 30 kilometreden çok daha uzun olduğu görülüyordu. Kiev merkezinin çevresindeki bölgelerde halihazırda füze saldırıları ve çatışmalar artarak devam ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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