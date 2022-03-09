Rusya savaşın 14. gününde gizli belgeleri ifşa etti: Ukrayna, mart ayında Donbas'a saldıracaktı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan savaşta 14 gün geride kaldı. Bu süreçte yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi ise yaralandı. İki ülke arasındaki müzakerelerden ise henüz bir sonuç çıkmadı. Sadece geçici ateşkes konusunda uzlaşan devletler, belirli saatlerde sessizlik anlaşmasını uygulamaya koydu. Bu zaman aralıklarında ölümle burun buruna gelen Ukraynalı siviller, ülkeden kaçmak için yollara döküldü. Bölgede tahliyeler zor şartlar altında sürdürülmeye çalışılıyor.

"GİZLİ BELGELER BULDUK"

Tüm dünyanın gözü bölgeden gelecek haberlere çevrilmişken Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Mart 2022'de Donbas'a saldırmaya hazırlandığını doğrulayan gizli belgeler bulduk. Donbas'a saldırı operasyonunun planlanması ve hazırlığına ABD ve NATO'nun ne derece dahil olduğu henüz bilinmiyor." ifadelerine yer verildi.

İşte o belgeler:

DÜN UKRAYNA'YA VERDİKLERİ ZARARI AÇIKLADILAR

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün de Ukrayna'ya verdikleri zararın bilançosunu açıklamış ve şunları söylemişti: "Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna'daki 158 askeri unsuru vurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Jitomir'deki Ozernoye Hava Üssü, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vurularak kullanılamaz hale getirildi. Rus uçakları 2 MiG-29 ve bir Su-27 uçağını vurdu. 2 adet S-300 füze savunma sistemi bataryası, 3 Buk M-1 sistemi, 4 komuta merkezi, 2 radar istasyonu, 9 mühimmat deposu ve 11 silah ve askeri teçhizat depolama yeri imha edildi" dedi.Rus operasyonlarının başladığı günden bu yana toplam bilanço hakkında da açıklama yapan Konaşenkov, "Operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 482 askeri altyapı unsuru ortadan kaldırıldı. Bunlar arasında 87 komuta ve iletişim merkezi, 124 S-300, Buk M-1 ve Osa uçaksavar füzesi sistemlerinin yanı sıra 79 radar istasyonu bulunuyor. 66 tank ve başka zırhlı araçlar, 91 çoklu roketatar, 317 topçu sistemi, 634 adet özel askeri araç ve 81 insansız hava aracı da imha edilenler arasında"