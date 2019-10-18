18.10.2019 19:55

- Rusya S-400 hava savunma sistemlerini ateşledi

MOSKOVA - Rusya, üç gündür sürdürdüğü balistik füze ve hava savunma sistemlerinin imhası tatbikatına S-400 hava savunma sistemleriyle devam etti.

Rusya Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar Eğitim Üssü'nde S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi. Rus kuvvetleri bu tatbikat ile havadan gelen saldırıları engellemeyi amaçladı. Rusya Savunma Bakanlığı bu tatbikatın görüntülerini paylaşarak, tatbikatta alçak uçuş gerçekleştiren 8 adet manevra hakimiyeti güçlü unsurların hedef alındığını aktardı. Açıklamada füzelerin Kaban, Bekas ve Armavir bölgelerindeki uçak ve helikopter hedeflerine karşı ateşlendiği kaydedildi.

Kaynak: İHA