Rusya askeri gücü 2022: Rusya askeri kaç kişi, dünyada kaçıncı sırada? Rusya askeri gücü 2022!

Rusya askeri gücü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Rusya askeri personel sayısı, Rusya askeri envanteri, Rusya asker sayısı gibi rakamlar araştırılıyor. Açıklanan verilere göre haberimizde sizler için Rusya askeri gücü 2022: Ukrayna askeri gücü dünyada kaçıncı sırada? Rusya'nın kaç savaş uçağı var? Rusya askeri gücü sıralaması kaç? sorularını yanıtladık. İşte detaylar haberimizde...

RUSYA ASKERİ GÜCÜ 2022

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'yı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Rusya Kara Kuvvetleri, Rusya Hava Kuvvetleri, Rusya Deniz Kuvvetleri, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, Rusya Hava İndirme Kuvvetleri ve Rusya Uzay Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşmaktadır.

RUSYA ASKERİ PERSONEL SAYISI

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 1.014.000 aktif 2.000.000 yedek personeli bulunmaktadır. Ayrıca asker sayısı bakımından Dünya'da 2. büyük güçtür.

Askerlik yaşı: 18

Zorunlu askerlik: 12 ay

Etkin personel sayısı: 1.014.000

Rezerve personel sayısı: 2.000.000

Harcamalar: 42 milyar $ (FY09)

RUSYA KARA KUVVETLERİ GÜCÜ

Rusya Kara Kuvvetleri, Rusya'yı karadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Bu kuvvet 1992 yılında kurulmuştur. Rusya Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük kuvvettir.

230.000 Personel

15.398 Tank

31.298 Zırhlı Araç

5.972 Kundağı Motorlu Silahlar

4.625 Çekili Topçular

3.793 Çoklu Roketatarlar

RUSYA HAVA KUVVETLERİ GÜCÜ

Rusya Hava Kuvvetleri, Rusya'yı havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Rusya Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük 2.kuvvettir.

150.000 Personel

2.245 Uçak

1.715 Helikopter

658 İnsansız Hava Aracı

RUSYA DENİZ KUVVETLERİ GÜCÜ

Rusya Deniz Kuvvetleri, Rusya'yı denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Rusya Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük 4.kuvvettir.

80.000 Personel

1 Uçak Gemisi

4 Savaş Gemisi

15 Destroyer

81 Korvert

60 Denizaltı

14 Sahil Güvenlik Botu

45 Mayın Gemisi

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