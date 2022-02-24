Rusya askeri gücü 2022: Rusya askeri kaç kişi, dünyada kaçıncı sırada? Rusya askeri gücü 2022!
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Rusya askeri gücü dünyada kaçıncı olduğu ve listedeki sıralaması her sene değişebiliyor. Rusya askeri gücü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Rusya askeri personel sayısı, Rusya askeri envanteri, Rusya asker sayısı gibi rakamlar araştırılıyor. Açıklanan verilere göre haberimizde sizler için Rusya askeri gücü 2022: Rusya askeri gücü dünyada kaçıncı sırada? Rusya askeri gücü sıralaması kaç? Rusya'nın kaç savaş uçağı var? sorularını yanıtladık. İşte detaylar haberimizde..
Rusya askeri gücü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Rusya askeri personel sayısı, Rusya askeri envanteri, Rusya asker sayısı gibi rakamlar araştırılıyor. Açıklanan verilere göre haberimizde sizler için Rusya askeri gücü 2022: Ukrayna askeri gücü dünyada kaçıncı sırada? Rusya'nın kaç savaş uçağı var? Rusya askeri gücü sıralaması kaç? sorularını yanıtladık. İşte detaylar haberimizde...
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'yı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Rusya Kara Kuvvetleri, Rusya Hava Kuvvetleri, Rusya Deniz Kuvvetleri, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, Rusya Hava İndirme Kuvvetleri ve Rusya Uzay Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşmaktadır.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 1.014.000 aktif 2.000.000 yedek personeli bulunmaktadır. Ayrıca asker sayısı bakımından Dünya'da 2. büyük güçtür.
- Askerlik yaşı: 18
- Zorunlu askerlik: 12 ay
- Etkin personel sayısı: 1.014.000
- Rezerve personel sayısı: 2.000.000
- Harcamalar: 42 milyar $ (FY09)
Rusya Kara Kuvvetleri, Rusya'yı karadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Bu kuvvet 1992 yılında kurulmuştur. Rusya Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük kuvvettir.
- 230.000 Personel
- 15.398 Tank
- 31.298 Zırhlı Araç
- 5.972 Kundağı Motorlu Silahlar
- 4.625 Çekili Topçular
- 3.793 Çoklu Roketatarlar
Rusya Hava Kuvvetleri, Rusya'yı havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Rusya Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük 2.kuvvettir.
- 150.000 Personel
- 2.245 Uçak
- 1.715 Helikopter
- 658 İnsansız Hava Aracı
Rusya Deniz Kuvvetleri, Rusya'yı denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Rusya Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük 4.kuvvettir.
- 80.000 Personel
- 1 Uçak Gemisi
- 4 Savaş Gemisi
- 15 Destroyer
- 81 Korvert
- 60 Denizaltı
- 14 Sahil Güvenlik Botu
- 45 Mayın Gemisi