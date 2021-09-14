Rusya, OneWeb'in 34 uydusunu daha uzaya gönderdi - Haberler
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Rusya, OneWeb'in 34 uydusunu daha uzaya gönderdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya, Baykonur Uzay Üssü'nden dünyaya hızlı internet sağlamayı hedefleyen İngiltere merkezli iletişim şirketi OneWeb'e ait 34 uyduyu daha uzaya gönderdi.

Rusya, Baykonur Uzay Üssü'nden dünyaya hızlı internet sağlamayı hedefleyen İngiltere merkezli iletişim şirketi OneWeb'e ait 34 uyduyu daha uzaya gönderdi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden İngiliz iletişim şirketi OneWeb'e ait 34 adet iletişim uydusu daha uzaya gönderildi. Türkiye saati ile 21.07'de ateşlenen Soyuz-2.1b fırlatma roketleri planlandığı şekilde havalanırken, ateşlemenin başarılı bir şekilde gerçekleştiği ve herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi. 34 yeni uydunun uzaya gönderilmesiyle birlikte OneWeb'in uzayda bulunan toplam uydu sayısının 322'ye yükseldiği belirtildi. Dünyaya daha hızlı internet hizmeti sağlayacak uyduların uzaya gönderilmesi konusunda çalışmaları yürüten Roscosmos, uyduların yörüngesine hedeflenen süre dahilinde ulaştığını duyurdu.

İngiliz OneWeb şirketi 2022 sonuna kadar 648 uyduyu uzaya göndermeyi planlıyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya, OneWeb'in 34 uydusunu daha uzaya gönderdi

Rusya, OneWeb'in 34 uydusunu daha uzaya gönderdi

Rusya, OneWeb'in 34 uydusunu daha uzaya gönderdi

Rusya, OneWeb'in 34 uydusunu daha uzaya gönderdi

Rusya, OneWeb'in 34 uydusunu daha uzaya gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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