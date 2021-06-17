Rusya Novorossiysk Limanındaki Hububat Taşıma Kapasitesini İki Katına Çıkaracak

Rusya Novorossiysk limanında, hububat terminalinin modernizasyonuyla birlikte bir dizi yatırım projesini hayata geçirmeyi planlıyor.

Rusya Novorossiysk limanında, hububat terminalinin modernizasyonuyla birlikte bir dizi yatırım projesini hayata geçirmeyi planlıyor. UkrAgroConsult raporlarına göre Novorossiysk Limanı'nda hububat elleçleme kapasitesi mevcut 7, 1 milyon metrik tondan (mmt) yılda 13, 1 mmt'ye yükseltilecek. Limanda yeni bir rıhtım, hububat galerisi ile yardımcı ve altyapı tesisleri kompleksi inşa edilecek.

Kaynak: ukragroconsult

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre