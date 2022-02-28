Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Batı Kudüs'te protesto edildi

Batı Kudüs'te çoğunluğunu Ukrayna asıllı İsraillilerin oluşturduğu yaklaşık 100 kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Ukrayna bayrakları ve Ukrayna bayrağının renklerinde sarı-mavi semboller taşıyan göstericiler, Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu önünde bir araya geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto eden sloganlar atan göstericiler, "Demokrasiyi seç, Ukrayna'ya yardım et", "Putin'i durdurun", "Savaşa hayır", "Putin bir faşist" yazılı pankartlar taşıdı.

"Ukrayna'ya demir kubbe gönder"

İsrail üretimi hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Ukrayna'ya gönderilmesini isteyen göstericilerin, "Ukrayna'ya demir kubbe gönder" yazılı pankartlar açması dikkati çekti.

Ukrayna asıllı İsrail vatandaşı Rita Brudnick, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'da kadınların ve çocukların ilk hedef haline geldiğini belirterek, "Putin'in Ukrayna'da yaptıklarının karşılıksız kalmasına izin veremeyiz." dedi.

Ailesinin Ukrayna asıllı olduğunu ancak İsrail'e göç ettiğini aktaran Brudnick, İsrail hükümetinin Ukrayna'ya yaptığı 100 tonluk insani yardım için müteşekkir olduğunu ancak bunu yeterli bulmadığını ifade etti.

Brudnick, Avrupa ve NATO'nun Putin'i durdurmak için "elinden geleni yapması gerektiğini" belirtti.

Rus ve Ukrayna asıllı çift de protestoda

Ukrayna asıllı Yaroslav Likov ile Rus asıllı Sofia Likov da protestoya katılanlar arasında yerini aldı.

Yaroslav, ailesinin Kiev'in güneyindeki Dinyeper Nehri kıyısındaki bir havalimanının bulunduğu Çerkassi şehrinde yaşadığını ve gece boyunca bombardımana maruz kaldığını söyledi.

Ailesinin evlerinde ışıkları kapatarak beklediğini anlatan Yaroslav, Ukrayna'nın dört bir yanının füzelerin hedefinde olduğunu dile getirdi.

Yaroslav, İsrail hükümetinden Ukrayna'ya Demir Kubbe hava savunma sistemi ve daha fazla silah göndermesini istediğini belirterek, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirme emri vermesi dolayısıyla Putin'i "elinde arabanın anahtarlarını sallayan adama" benzetti.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Putin'e karşı "çok dikkatli davrandığını ve öyle olması gerektiğini" belirten Yaroslav, "AB ve NATO'nun şimdi aldığı önlemler iyi ancak bu adımları önceden atarak bunun yaşanmasını önleyebilirlerdi. Sanırım bunu istediler ve Putin ile Ukrayna toprağında savaşmak istediler." diye konuştu.

Sofia Likov da Rusya'da halkın ve savaşa katılan askerlerin gerçeklerden haberi olmadığını ve yanlış bilgilendirildiklerini söyledi.