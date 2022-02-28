Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya gelmeye devam ediyor
AA, Robert Nemeti - Güncel
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Sınır kapısına gelen siviller Çadırda ısınmaya çalışan siviller Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Velke Slemence bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi.
Sınır kapısına gelen siviller
Çadırda ısınmaya çalışan siviller
Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Velke Slemence bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi.