Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya gelmeye devam ediyor - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya gelmeye devam ediyor

AA, Robert Nemeti - Güncel
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Sınır kapısına gelen siviller Çadırda ısınmaya çalışan siviller Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Velke Slemence bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi.

Sınır kapısına gelen siviller

Çadırda ısınmaya çalışan siviller

Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Velke Slemence bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya gelmeye devam ediyor

AA / Robert Nemeti - Güncel

Slovakya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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