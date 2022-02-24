Rusya'nın Ukrayna'ya girdiği sırada Çin'le ilgili ürküten iddia: 9 savaş uçağı Tayvan'a girdi
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Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlattığı sırada Çin'le ilgili ürküten bir iddia geldi. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Çin'in 9 savaş uçağının Tayvan hava sahasına girdiği belirtildi.
Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'ya yönelik harekat başlatarak tüm dünyayı bir anda buz kestirdi. Herkes sınır bölgesinden gelecek haberlere kitlenirken, Tayvan tarafından Çin'le ilgili ortaya atılan iddia paniğe neden oldu.
Sputnik'te yer alan habere göre ABD tarafından desteklendiği bilinen Tayvan, Çin savaş uçaklarının 'hava savunma teşhis bölgesini (ADIZ) ihlal ettiğini" iddia ederek bölgedeki gerilimi yeniden ateşledi.
Tayvan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Güney Çin Denizi'nin üst ucunda, Çin'e bağlı Hong Kong, Filipinler ve Tayvan arasında yer alan Pratas Adası'nın kuzeydoğusunda Çin'in 8 J-16 avcı uçağı ve bir Y-8 keşif uçağı 'ihlalde' bulundu.
Tayvan, son 2 yıldır, Çin savaş uçaklarının Pekin'e ADIZ ihlali suçlamasında bulunuyor. Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor.