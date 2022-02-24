Rusya'nın Ukrayna'ya girdiği sırada Çin'le ilgili ürküten iddia: 9 savaş uçağı Tayvan'a girdi

Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'ya yönelik harekat başlatarak tüm dünyayı bir anda buz kestirdi. Herkes sınır bölgesinden gelecek haberlere kitlenirken, Tayvan tarafından Çin'le ilgili ortaya atılan iddia paniğe neden oldu.

BÖLGEDEKİ GERİLİM YENİDEN ATEŞLENDİ

Sputnik'te yer alan habere göre ABD tarafından desteklendiği bilinen Tayvan, Çin savaş uçaklarının 'hava savunma teşhis bölgesini (ADIZ) ihlal ettiğini" iddia ederek bölgedeki gerilimi yeniden ateşledi.

İHLALDE BULUNAN UÇAKLARI AÇIKLADILAR

Tayvan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Güney Çin Denizi'nin üst ucunda, Çin'e bağlı Hong Kong, Filipinler ve Tayvan arasında yer alan Pratas Adası'nın kuzeydoğusunda Çin'in 8 J-16 avcı uçağı ve bir Y-8 keşif uçağı 'ihlalde' bulundu.

SIK SIK İDDİADA BULUNUYORLAR

Tayvan, son 2 yıldır, Çin savaş uçaklarının Pekin'e ADIZ ihlali suçlamasında bulunuyor. Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor.

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