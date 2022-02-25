Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası gözler NATO zirvesinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
- Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminde 2. güne girilirken, dünyanın gözü bugün yapılacak NATO zirvesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı zirve, telekonferans yoluyla saat 17.00'de yapılacak. Toplantının ana gündem maddesi ise Rusya'nın başlattığı askeri operasyon olacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 2. güne girildi. Rusya'ya yönelik peş peşe adımlar atılırken gözler bugün yapılacak kritik NATO zirvesine çevrildi.
Saat 17.00'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyona ilişkin, "Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada "100 savaş uçağı, 120'den fazla müttefik gemisi hazır bekliyor. Tüm bunlar savunma mekanizmamızın demir kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Ne olursa olsun bu ittifakı koruyacağız. Rusya şu anda çok ciddi bedellerle karşı karşıya" açıklamasını yapmıştı.