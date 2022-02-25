Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası gözler NATO zirvesinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 2. güne girildi. Rusya'ya yönelik peş peşe adımlar atılırken gözler bugün yapılacak kritik NATO zirvesine çevrildi.

UKRAYNA'YA ASKERİ MÜDAHALE DEĞERLENDİRİLECEK

Saat 17.00'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: REDDEDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyona ilişkin, "Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

NATO'DAN AÇIKLAMA: 100 SAVAŞ UÇAĞI HAZIR BEKLİYOR

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada "100 savaş uçağı, 120'den fazla müttefik gemisi hazır bekliyor. Tüm bunlar savunma mekanizmamızın demir kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Ne olursa olsun bu ittifakı koruyacağız. Rusya şu anda çok ciddi bedellerle karşı karşıya" açıklamasını yapmıştı.