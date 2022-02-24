Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında kritik zirve

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Putin, bu sabah da Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLER ÇEŞİTLİ FORMATLARDA SÜRDÜRÜLECEK"

Gelişmelerin akabinde dün telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, harekat sonrasında bir kez daha görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Liderler, Rusya'nın Donetsk ve Logansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasına ilişkin durumu ele alarak görüş alışverişinde bulundu. Putin, Ukrayna makamlarının Donbass'taki saldırganlığına ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı kategorik olarak reddetmelerine dayanarak bu kararı almanın somut gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin bilinen görüşlerini paylaştı. Rusya Federasyonu için uzun vadeli ve yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturma konuları da görüşmede ele alındı. Bu bağlamda Putin Rusya'nın meşru endişelerini ve taleplerini görmezden gelme girişimine dönüşen NATO ve ABD'nin tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Liderler, Rus-Türk ilişkilerinin çeşitli formatlarda devam ettirilmesi konusunda anlaştı."

ERDOĞAN DİPLOMASİ ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Sputnik'in haberine göre; Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de diplomasi çağrısı yaptı. Erdoğan, Donetsk ve Luhanks kararına karşı olunduğunu bir kez daha aktardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise NATO'nun endişelerini gözardı ettiğini söyleyip güvenlik gerekçelerinden bahsetti.