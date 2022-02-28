Rusya'nın Kiev'i kuşattığı iddialarına Ukrayna hükümetinden çok sert yanıt: Sadece hayal edebilirler

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 5. gününde. Rus ordusu günlerdir başkent Kiev dahil Ukrayna'nın birçok kentini bombaladı. Ukraynalılar ordusuyla birlikte Ruslara karşı koydu, saldırılarda çok sayıda insan hayatını kaybetti.

KİEV SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU

Kiev'de sokak çatışmalarının yaşandığı ve sivillere ait birçok binanın füzelerle vurulduğu öğrenildi. Kiev Belediye Başkanı geçtiğimiz hafta sonu kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bugün ise yasak akşam 22.00-07.00 saatleri arasında sınırlandırıldı. Açıklamada, Başkent'te kalan sivillerin tahliyesinin ise çatışmalardan dolayı çok zor olduğu belirtildi.

"KİEV, UKRAYNA ORDUSUNUN KONTROLÜNDE"

Özellikle Kiev'in Rus kuşatması altında olduğu haberleri ise Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Kiev kuşatılmadı. Ruslar bunu ancak hayal edebilir. Kiev tamamen Ukrayna ordusu tarafından kontrol ediliyor" ifadeleri yer aldı.

MÜZAKERE GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Öte yandan iki ülkenin heyetleri şu saatlerde Belarus'ta müzakere görüşmesi gerçekleştiriyor. Tüm dünya, toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor.